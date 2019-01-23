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「白宮取消劉鶴訪華府」美媒爆智財權談判：無共識　貿易戰牽美股墜谷

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▲美國總統川普（左）日前在推特發佈與習近平主席特使、中國國務院副總理劉鶴合照。（圖／川普推特）

▲美國總統川普（Donald Trump）日前與中國國務院副總理劉鶴合照。（圖／翻攝自川普推特）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰暫時「停火」將於3月期滿，中國國務院副總理劉鶴預計在30日前往華府，然而卻有消息指出，因為美國和中國在智慧財產權議題的談判上幾乎沒有進展，因此白宮取消劉鶴原訂的訪美行程。

根據美國「CNBC」與英國《金融時報》報導，白宮已經主動取消劉鶴訪問美國的行程，CNBC甚至引述知情人士表示，白宮負責的貿易政策官員認為，智慧財產權就是美中貿易會談的核心議題，但中國代表劉鶴若拿不出具體的方案，那麼就建議也不用花時間來訪美。

報導指出，白宮於18日與19日期間安排劉鶴訪美時，就已經有了以上的決定。美國貿易代表署及財政部都尚未證實或否認關於白宮取消劉鶴訪美的消息；白宮國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）稍早告訴CNBC，這個報導是不實，「沒有取消任何已經計畫好的會談！」由於北京官方日前才公開證實訪問計畫，如今卻又在出發前夕「遭取消」，似乎會造成美中貿易談判變化劇烈。

美國股市22日也直接反映出這悲觀消息的影響。道瓊工業指數下跌301.87點或1.22%，以24404.48點收；那斯達克綜合指數下跌136.87點或1.91%，以7020.36點收；標準普爾500指數下跌37.81點或1.42%，以2632.90點收。

美國總統川普（Donald Trump）才在推特上表示，「由於美國的貿易緊張局勢和新政策，中國呈現出自1990年以來最為緩慢的經濟增長數據。這對於最後達成真正協議使中國最終達成真正​​的交易，不要再玩遊戲了，具有重大意義！」

川普與中國國家主席習近平去年底於阿根廷會面後達成共識，美國同意先暫緩中國2000億美元商品課徵10%關稅升至25%，期限為90天，也就是說，在在3月1日前，若美中雙方仍沒有新的共識，那麼貿易戰仍全面恢復。目前，美國對中國500億美元的商品課徵25%關稅，另外有2000億美元的商品課徵10%關稅。

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關鍵字：美中貿易戰,中美貿易戰,貿易戰,川普,劉鶴,美國白宮,北美要聞

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