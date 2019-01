「白宮取消劉鶴訪華府」美媒爆智財權談判：無共識　貿易戰牽美股墜谷

▲美國總統川普(Donald Trump)日前與中國國務院副總理劉鶴合照。(圖/翻攝自川普推特)

美中貿易戰暫時「停火」將於3月期滿,中國國務院副總理劉鶴預計在30日前往華府,然而卻有消息指出,因為美國和中國在智慧財產權議題的談判上幾乎沒有進展,因此白宮取消劉鶴原訂的訪美行程。

根據美國「CNBC」與英國《金融時報》報導,白宮已經主動取消劉鶴訪問美國的行程,CNBC甚至引述知情人士表示,白宮負責的貿易政策官員認為,智慧財產權就是美中貿易會談的核心議題,但中國代表劉鶴若拿不出具體的方案,那麼就建議也不用花時間來訪美。

報導指出,白宮於18日與19日期間安排劉鶴訪美時,就已經有了以上的決定。美國貿易代表署及財政部都尚未證實或否認關於白宮取消劉鶴訪美的消息;白宮國家經濟會議主席柯德洛(Larry Kudlow)稍早告訴CNBC,這個報導是不實,「沒有取消任何已經計畫好的會談!」由於北京官方日前才公開證實訪問計畫,如今卻又在出發前夕「遭取消」,似乎會造成美中貿易談判變化劇烈。

美國股市22日也直接反映出這悲觀消息的影響。道瓊工業指數下跌301.87點或1.22%,以24404.48點收;那斯達克綜合指數下跌136.87點或1.91%,以7020.36點收;標準普爾500指數下跌37.81點或1.42%,以2632.90點收。

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around!