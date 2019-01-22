菲律賓民答那峨公投　決定是否成立「國中國」穆斯林自治區

▲莫洛伊斯蘭解放陣線主席易卜拉欣（Al Haj Murad Ebrahim）前往投票。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

菲律賓南部民答那峨穆斯林自治區（ARMM）、可塔巴托市（Cotabato City）和伊薩貝拉市（Isabela City）21日舉辦第一階段的公投，決定是否同意成立「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）。公投結果預計25日揭曉，若通過將由莫洛國自治區取代目前的穆斯林自治區，專家認為，在現有自治區居民的支持下，第1階段公投應可順利過關。

此次公投源自於菲律賓政府和穆斯林分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）2012年簽署的和平協議，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2018年7月促成國會通過「莫洛國組織法」（BOL）法案，在民答那峨設立莫洛國自治區。莫洛伊斯蘭解放陣線是菲律賓勢力最大的分離組織，估計有1萬2000名武裝成員。政府與MILF之間的武裝衝突長達40年，先後造成逾15萬人喪生。雙方斷斷續續進行近20年的談判，當年協議同意在民答那峨島設立「莫洛國」政治實體，實現穆斯林少數民族自治的渴望，換取MILF解除武裝。

這次公投情況仍舊激烈，各個投票所發生許多衝突，可塔巴托市市長薩雅迪（Cynthia Sayadi）在電視採訪中說，有武裝分子在投票所外恐嚇民眾，還有選務人員也因接到恐嚇性的簡訊而不敢到投票所執勤。目前預計在25日公布第1階段投票結果，第2階段公投將於2月6日開始，由北蘭佬省（Lanao del Norte）和北可塔巴托省（North Cotabato）的部分城鎮決定是否加入莫洛國自治區。

菲律賓9000萬人口當中，約有5%至9%是穆斯林，多集中於南部的民答那峨島。穆斯林自治區成立於1989年，目前範圍涵蓋民答那峨島上的5省，面積約2萬6749.9平方公里，由約430萬名居民投票選出總督治理。