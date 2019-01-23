川普推特語錄／民主黨明知道蓋圍牆最有用　但就想玩政治遊戲

▲美國總統川普。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦政府停擺第31天，川普總統今天沒有安排公開行程，但仍透過推特國會喊話，呼籲興建強而有力的邊境圍牆才能阻擋邊境犯罪與毒品流入，並再度批評民主黨玩弄政治遊戲。

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▼美國有著偉大的經濟傳奇。到目前都是世界第一！

▼上一次我去瑞士達沃斯經濟論壇，假新聞媒體說我不該去。今年，因為政府關門，我決定不去了，假新聞又說我該去。事實是，人們比媒體更瞭解媒體自己！

▼從沒見過McConnell（參議院多數黨領袖）和共和黨人像在南方邊界的人道主義危機和安全問題上如此團結一致。如果我們創造一個防止罪犯和毒品流入我國的圍牆或屏障，犯罪數字會創紀錄地下降！

▼Marist、NPR、PBS的民調顯示，川普總統在拉丁裔的支持率上升至50％，僅僅一年內就上升了19％。謝謝你們，繼續努力！

▼FBI頂尖律師證實了「非正常程序」。他們依賴希拉蕊競選團隊的虛假和未經證實的「卷宗」，那是不合法的。Napolitano法官說，「那使他們腐敗，使他們用違憲的手段蒐集證據，那也正是他們對總統所做的事。」

▼如果沒有邊境圍牆，我們國家永遠不會擁有邊境和國家安全。有了強而有力的圍牆和鐵柵欄，全美犯罪率（以及毒品）將會大幅下降。民主黨明白這點，但只想玩政治遊戲。必須正確的完成此事，不能讓步！

▼Nick Sandmnn和柯文頓高中的學生成了假新聞有多麼邪惡的一項標誌。他們吸引了全世界關注，而我知道他們會把這種關注用在好的地方，甚至可能讓人們團結起來。始於不快，但能終於好夢！