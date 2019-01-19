相揪拉K遇警棄毒仍被逮　埋怨永康警真厲害

▲台南市永康分局復興派出所所長張萬吉、警員戴佳勳，在永康區中山南路查獲29歲吳姓男子及21歲周姓男子正在自小客車內吸毒拉K，並查扣K他命1包及吸食工具1組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局復興所長張萬吉、警員戴佳勳，在中山南路查獲29歲吳姓男子及21歲周姓男子在自小客車內吸毒，並查扣K他命1包及吸食工具1組，吳、周2嫌經尿液初篩呈第3級毒品陽性反應，其中周嫌下車接受盤查時，偷偷將毒品及吸食工具丟入車底，但仍被細心的員警揪出，坦承為其所為，全案依毒品罪嫌送辦。

1月19日凌晨1時許，復興派出所所長張萬吉帶班巡邏，針對轄內毒品人口出沒熱點加強查緝，巡經某開放停車場時，見1輛自小客車未熄火，前往關心察看。車內吳、周2人見警方靠近，坐於副駕駛座的周男慌張地下車，而員警聞到車內散發濃濃塑膠味，懷疑2人正在拉K，詢問是否有違禁品，均堅決否認，並故作鎮定讓員警自行查看。

但經驗老道的所長與細心的員警十分機警，蹲下彎腰往車底一看，果然發現K他命毒品及吸食工具，2人才坦承是相揪來此處吸毒，周男也坦承毒品等物是剛剛下車時趁機丟的，嘆警察怎麼如此厲害，警方將吳、周2男帶返調查依法偵辦。

安居專案執行至今，永康員警優異緝毒表現獲各級長官高度肯定，能有如此成效，主要是建立友善通報網，藉由與里民互動了解轄區是否有販毒、吸毒情事，並依據所蒐集到的情資設為查緝熱點，再將查緝成果，於社區治安座談會向里民說明，讓民眾確實感到警方的用心與決心。

但建立反毒友善通報網並不容易，因為檢舉人怕曝光，而警方則怕消息走漏，因此需要長期建立信任感，並提供保密的檢舉管道，讓檢舉人放心向警方提供情資。轄內里鄰長、義警民防、守望相助隊及警友都是本分局最好的夥伴，因其提供情資而查獲毒品均有實例，永康分局亦將查獲訊息反饋檢舉人，讓永康市民安居。