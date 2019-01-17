▲ 失業男積欠賭債5萬，隨身攜槍防身遭警查獲槍毒送辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局刑警大隊日前接獲線報，1名男子平日喜歡收藏改造槍枝，警方立即成立專案小組，15日持搜索票到男子家中，當場查獲手槍1把、子彈5顆、槍枝零件及安非他命。男子向警供稱，因積欠賭債，怕遭人上門討債，才會隨身攜槍防身，全案警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案、毒品罪，將男子移送士林地檢署偵辦。



警方調查，陳姓男子22歲住在台北市，目前沒有工作，平日都窩在家上賭博網站簽賭，還喜歡上賭傳網站簽賭，因積欠賭債5萬元無力償還，多次被討債強押及砸毀車輛，便隨身攜槍防身。

▲ 陳男背包內查獲「小沙鷹」改造手槍1把、子彈5顆。

警方於15日中午，前往陳男住處時，陳男一開始先假意配合，主動交付毒品安非他命0.61公克，並稱已無其它違禁物。警方隨即在陳男背包內查獲「小沙鷹」改造手槍1把、子彈5顆，又陸績在暗櫃內，查獲瓦斯長槍及開山刀各1把。陳男僅表示，槍枝是自已收藏及防身之用，對槍枝來源拒不吐實。全案警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例案、毒品危害防制條，將陳男移送士林地檢署法辦，警方將持續擴大追查。

基隆市警察局呼籲，未經許可製（改）造、持有、寄藏管制槍枝及子彈是違法的，另持有具有殺傷力的空氣槍、瓦斯槍也恐觸法，將依槍砲彈藥刀械管制條例、社會秩序維護法等移送法辦，民眾切勿以身試法。

▲ 陳男家中暗櫃內，查獲瓦斯長槍及開山刀各1把。