影／疑受「入冬最強冷空氣」襲擊　男上計程車心肌梗塞昏迷

▲男子疑似因冷空氣侵襲，一上計程車就昏迷失去呼吸、心跳。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

驚險！新北市一名67歲張姓男子22日上午11時許在土城消防分隊附近攔計程車，想不到才剛上車，他就疑似因受「入冬最強冷空氣」侵襲，突然心肌梗塞，在車上昏迷失去呼吸心跳（OHCA），司機嚇得趕緊將他載到土城分隊，請消防員救援。救護人員當場給予CPR並替患者插管，同時給予電擊治療，終於將他從鬼門關前救回。

消防表示，張男今上午在土城消防分隊附近攔計程車，但一上車就疑似因天氣太冷突然昏迷，失去呼吸、心跳等生命跡象，小黃司機嚇得趕緊將車開到消防隊請求救援，隊上人員評估後，判斷男子已OHCA，馬上替他實施CPR並插管治療，並到附近捷運站拿AED實施電擊4次。

中央氣象局預報員李孟軒表示，強烈大陸冷氣團20日晚間報到，21日各地開始明顯降溫，台南以北、東北部周三低溫將探10到12度，其他地區13到15度，且這波入冬最強空氣也不排除增強為首波「寒流」。

當時土城分隊的2部救護車都在外執行救護勤務，別的分隊支援的救護車到場時，張男已順利恢復呼吸心跳，被送往亞東醫院急救。

第五大隊長林永東表示，民眾務必要學會作CPR，並善用場所設置的AED，以及共同珍惜救護資源，尊重救護專業，不宜指定送往非就近急救的責任醫院，將救護資源留給最需要的人。

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