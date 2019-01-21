「幫我口交或被我強姦！」　淫姊夫持刀性侵未成年小姨子



▲男子持美工刀恐嚇未成年的小姨子「妳要幫我口交還是被我強姦！」（示意圖／記者黃克翔攝）



地方中心／台中報導

台中一名手機銷售員阿發（化名）2016年趁妻子剛生下幼女，需要照顧女兒不在家時，竟強迫未成年的小姨子幫他口交，小姨子從國中升上高一後，她再持美工刀威脅口交，還要小姨子拍下裸露胸部的照片給他欣賞，再用生殖器性侵得逞。小姨子身心受創向同學哭訴，才讓事件曝光。台中地院審理期間阿發用36萬和解，被依強制性交等罪判處8年6月。

判決書指出，阿發是少女花花（化名）的姊夫，他2016年接小姨子放學後，將她載回住處，趁著妻子要照顧剛出生的幼女不在家，竟佯稱要小姨子幫忙找溫度計，乘機從背後摀住嘴巴，恐嚇「妳要幫我口交還是被我強姦！」強迫花花幫他口交，還撫摸胸部，並用下體磨蹭花花下體；阿發性侵過程中家中的電話響起，他還阻止花花接電話，並摀住嘴巴阻止她呼救，又趁機強制性交。

阿發2017年底利用到花花家組裝電腦的機會，持美工刀從背後摀住嘴巴，恐嚇「要被剌下體，還是聽我的話？」花花嚇得一度要拿利刃自殘，但都被阻止。

阿發強逼花花脫去衣物及褲子，再度恐嚇「妳要被我強姦還是自己拍裸照」，花花無奈之下只得拿著阿發的手機，拍攝裸露乳房及私密處的照片4張，阿發還恐嚇「不准說出去！不然我把照片傳到你們學校網站！」

阿發得寸進尺，要求花花坐在床上，讓他撫摸胸部及下體後再強迫口交，並用陰莖插入方式性侵得逞。身心嚴重受創的花花在學校向同學淚訴，才讓事件曝光。台中地院法官認為，阿發行為嚴重影響少女身心發展，依強制性交等罪判他8年6月。

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