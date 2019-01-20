小孩還在家裡！惡男闖廁所性侵外傭　她淚崩：不要在彰化了



▲男子趁老婆和岳父母出門，竟到廁所性侵外傭（圖／達志示意圖）



地方中心／彰化報導

彰化一名宋姓男子日前趁著老婆與岳父母外出工作，竟趁照顧妻子外婆的印尼籍花花（化名）在掃廁所時，進入狹小的廁所內摀住花花的嘴巴，強行性侵得逞。由於被性侵不只一次，花花向友人傾訴後，勇敢用手機錄影蒐證報案。彰化地院一審以強制性交罪判宋男5年，他不服上訴，但被台中高分院駁回，全案仍可上訴。

判決書指出，宋男是大貨車駕駛，他日前帶著妻小回娘家過夜，但隔天趁老婆和岳父母外出工作，竟不顧家中還有在1樓臥病在床的外婆，和2名在2樓休息的子女，喝斥在1樓打掃廁所的外傭花花開門，進入狹小的廁所後，摀住花花的嘴巴，強行性侵得逞。

花花被性侵後，曾向仲介公司求助，但公司疑似想大事化小，竟要她「忍一忍」，沒有幫忙報案或換雇主；花花求助無門，用手機、臉書傳訊向朋友求助「YU（印尼語「姊姊」之意）可以幫我嗎」、「我常被雇主的女婿強暴，妳可以幫我打1995嗎，等一下我會把住址給妳。我不太懂怎麼打1995」、「我想換雇主，不要在彰化了」。

宋男矢口否認有性侵外傭，辯稱「我沒有對花花性侵害，當時下樓後，就上樓與兒子一起玩手機遊戲，不曾跟花花有任何身體接觸」。

法官檢視花花蒐證影片和客廳監視器畫面，的確有聽到廁所碰撞聲和花花被性侵時發出的呻吟聲，也有錄到花花明確要求「不要！」但宋男仍持續性侵。彰化地檢一審用強制性交罪判他有期徒刑5年，宋男不服上訴，台中高分院駁回，全案仍可上訴。