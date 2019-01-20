「讓他起色心才能破劫」　噁男騙3少女裸照又拐手淫、口交



▲男子化身多角，拐騙未成年少女提供裸照再性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



地方中心／台中報導

嘉義一名丁姓男子在網路化身3個不同角色，稱能「改運、破除劫難」，誆騙3名少女進入情色的「神明陷阱」，其中2名還是未成年，他先後要求3女傳送數十張拍攝私密處的裸照，又誘騙少女到旅館幫忙手淫、口交，直到被害少女向家人要5萬元贖回裸照，家人才知道女兒遇狼報案。台中地院依強制性交等罪將丁男判刑9年。

判決指出，丁男在社群軟體IG取名「小寶寶」，又在通訊軟體LINE分別成立帳號「欣兒」、「小威」，他在IG表示「幫神明做事～專供愛情感情任何事情歡迎詢問，在幫神做事的已湊合百對以上情侶準確度很高。」有3名少女因遇到感情問題，真的私訊小寶寶要求幫忙，但卻落入色情陷阱。

「小寶寶」利用少女們涉世未深，向她們表示「每天都要用LINE傳5張裸照給小威，要連續傳5到10天，若能讓小威起色心，就能成功達成心願且能破除劫難」，拐騙少女自拍裸露私密處的照片。

丁男食髓知味，要到大量裸照後，還進一步表示「不能只傳裸照，要與小威見面，讓他摸胸部，再幫他自慰到射精」、「除了讓小威摸胸部外，還要幫他手淫，口交，之後傳送手淫、口交、摸胸部、讓小威舔胸部的照片、沒穿衣服被小威抱著的照片各10張給欣兒，才能化解難關。」

丁男劫色之後還想劫財，用小威帳號恐嚇少女「裸照已落入駭客手中，需要1萬元才能解決」，女子惶恐向家人要錢，這才讓丁男的惡行曝光，家人氣得趕緊報警。台中地院法官審理，認定丁男惡行嚴重影響少女身心發展，依強制性交等罪判他9年徒刑。