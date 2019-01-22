仁德青商會送暖　伴失明阿公提前過年

▲仁德青商會力挺華山基金會，捐助2萬元作為孤老年菜金，齊聚華山服務長輩蘇阿公家，熱年菜、貼春聯提前圍爐，讓阿公感受年節溫暖。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆春節將近，社會充滿期待歡喜氣氛，但對邊緣弱勢長者而言，新年只是365天其中一個平凡日子而已，為讓孤苦長輩感受佳節團圓氛圍，仁德青商會力挺華山基金會，捐助2萬元作為孤老年菜金，齊聚華山服務長輩蘇阿公家，熱年菜、貼春聯及懸掛象徵喜氣的紅鞭炮提前圍爐，讓阿公感受溫暖並祝福年年平安健康。

75歲獨居蘇阿公，多年前因病右眼失明，左眼視力模糊，經濟拮据的他為貼補家用，不管颳風下雨都會外出撿拾回收物，阿公常說生活雖辛苦，但幸好有華山基金會及鄰里的幫忙，屢屢度過難關。

1月22日由仁德青商會吳豐吉會長領軍，包括2019年接任的吳幸遠會長、台南女國際青年商會黃雅錡會長、郭鴻儀議員、吳禹寰議員吳儀倫助理等，接續為阿公端出一份份熱騰騰的年菜協助他享用，並貼春聯、送上棉被，阿公更回憶這幾年的日子，表示就屬今天最快樂。

華山基金會現於台南B區（原台南縣）為近1100名孤苦長輩提供免費到宅服務，包含日常關懷、陪醫護理、物資協助等，現今正進行「第16屆愛老人 愛團圓」公益活動，期盼各界伸出援手，協助長輩過好年。愛心專線：(06)230-2720哀小姐。