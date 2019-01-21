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花蓮寒士跨縣佔涼庭為家　暖心所長協助「2縣接力」返家過年

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▲2位寒士來自花蓮，因身上錢已用罄，只好「佔據」涼亭為家，並在觀光區附近以乞食維生。（圖／台東縣警察局提供，下同）

2位寒士來自花蓮，因身上錢已用罄，只好「佔據」涼亭為家，並在觀光區附近以乞食維生。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所所長廖建全於日前執行巡邏勤務，發現池上鄉三號公園內有兩位「寒士」佔據涼亭為家，經查詢身份外並告知鄉公所，串起花東社福單位，最後在鄉公所及警方的護送下，順利協助他們回到故里與家人團圓過年。

▲2位寒士來自花蓮，因身上錢已用罄，只好「佔據」涼亭為家，並在觀光區附近以乞食維生。（圖／台東縣警察局提供，下同）

池上警方協調聯繫2縣社福單位，協助寒士返回花蓮過年。

甫於去年12月下旬接任關山警察分局池上分駐所所長一職的巡官廖建全，長期參與慈善團體以愛心濟弱扶貧。廖所長於日前巡經池上鄉三號公園時，發現於涼亭內的椅子上，躺著兩個衣衫襤褸的人，地上擺放著大包小包的塑膠袋，四周環境又髒亂不堪，遂主動上前盤查，經以Ｍ-Police行動電腦查詢後，得知這2位寒士來自花蓮縣，因身上錢已用罄，只好「佔據」涼亭為家，並在觀光區附近以乞食維生。

▲2位寒士來自花蓮，因身上錢已用罄，只好「佔據」涼亭為家，並在觀光區附近以乞食維生。（圖／台東縣警察局提供，下同）

在公所人員及警方護送下，購買車票在農曆年前返家團圓，完成兩縣接力助寒士返家的義行。

因公園為公眾出入之場所，廖所長恐造成治安上的隱憂，便向池上鄉公所轉知上情，公所人員也立即聯繫花蓮縣社福單位，之後在公所人員及警方護送下，購買車票讓他們在農曆年前返家團圓！順利完成這「兩縣接力、寒士返家」的義行！

關山警察分局表示，「108年加強重要節日安全維護工作」實施期程自1月28日22時起至2月11日（大年初七）24時止，為期共15天，期間並有提供護鈔及舉家外出簽巡等服務，有需要的民眾得逕向轄內分駐所或派出所提出申請，讓所有民眾都能過上「『諸』事吉祥」的好年！

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關鍵字：寒士,佔據,池上,涼庭,為家,所長,協助,2縣接力,返家,過年

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