寒冬送暖！合庫協助花蓮基層少棒紮根　捐贈球衣球鞋

▲合庫商銀由董事長雷仲達代表捐贈花蓮縣9所國小少棒球隊球衣球鞋。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

合庫商銀支持花蓮基層棒球紮根計畫，21日由董事長雷仲達代表捐贈花蓮縣中正國小、光復國小、玉里國小、新城國小、中原國小、瑞穗國小、富源國小、水源國小及太巴塱國小等9所少棒球隊球衣球鞋及專業課程，縣長徐榛蔚回贈感謝狀，場面十分溫馨。

▲花蓮縣長徐榛蔚回贈感謝狀。

徐榛蔚表示，棒球是我國的國球也是花蓮體育運動發展的重點項目之一，花蓮縣立棒球場是全台灣最美的棒球場，近年來花蓮縣棒球在教練及選手的努力之下，獲得多項優異的成績，2017年我們更是拿下了華南金控青少棒錦標賽冠軍取得亞洲盃青少棒錦標賽的代表權，並且拿下亞軍的成績；光復國小也在107年關懷盃全國少棒錦標賽取得冠軍的佳績，十足得來不易。

透過合作金庫現役甲組球員及教練對小選手們的技術指導，並捐贈每位小選手棒球釘鞋，讓花蓮的孩子們獲得更專業的訓練設備，在日後練習或比賽場上有更好的表現，也讓孩子感受滿滿的溫暖，期許少棒選手們能以回饋的心，努力練習，未來邁向國際，為國家爭取榮譽。

合庫商銀董事長雷仲達表示，合庫很榮幸能為台灣棒球貢獻心力，支持基層棒球紮根計畫，主要是因為深感花蓮少棒球隊經費較其它大都市學校球隊少，看見小球員們的裝備亟需擴充更新，希望透過此次實質的挹注，表示對孩子們的一分關心與支持。