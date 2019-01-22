韓國瑜推有感政績　旗津渡輪降價25%

▲旗津渡輪將從春節連假開始實施優惠票價，降幅達25％。（圖／高雄輪船公司提供）



記者洪正達／高雄報導

倍受高雄市民批評的旗津渡輪票價，經交通局與其他相關局處的密集討論後，22日宣布將全票及機車原價40元調降為30元，優惠幅度近25%，但電子票證價格維持原價不便，整體優惠時程從2月1日起至4月30日止，總算解決長期被詬病的票價問題，交通局也希望能藉此刺激搭乘人數外，也一併降低過港隧道車流量。

市府秘書長楊明州21日邀集財政局、主計處、環保局、研考會、觀光局、旗津區公所、交通局及高雄輪船公司共同磋商討論票價問題，各部會在會議結束後也達成初步共識，主要為帶動鼓山、旗津等地觀光資源帶來經濟效益及來客數成長，以及未來的春節連假及228連假等假期，研議從春節開始改為優惠票價。

交通局表示，高雄輪船公司經過縝密的計算及成本分析後，將作為後續優惠方案的依據，另外也會與觀光局也會研擬旗津商家結合渡輪的優惠，但詳細內容與執行細項還要在研議，2018年3月曾調整過現今票價，但電子票價調整未調整過，優惠幅度約為5折，主要目的也為鼓勵電子票證使用量成長，在優惠價營運期間，交通局會持續監督並嚴格把關服務品質，希望民眾多多利用渡輪往返旗津。

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