他連生8女被逼送養　「怕斷香火」被大哥硬塞一個兒子

▲因「重男輕女」的觀念，謝男的大哥私自將孩子「調包」。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

突發中心／台北報導

一對8旬謝姓夫妻結婚60餘年，包含養女在內，共生養了9名女兒，沒有生下兒子，其父親與大哥認為謝男無子嗣延續香火，於是私下將謝男甫出生的6女兒與謝大哥同年出生的兒子「調包」。直至分家產時，謝大哥才告知謝男兒子身分，並恫嚇他不可外傳此事，否則會害老父坐牢，謝男惟恐父親及大哥犯行曝光只好隱忍，但因兒子長年與自己不親，成年後更是對夫妻倆不聞不問莫不關心，於是提起親子關係不存在訴訟，法官判准。

判決書指出，謝姓夫妻1950年結婚，婚後2年無子嗣，便在老父的建議下收養一名女兒，之後雖然順利產下自己的子女，卻是連續生了5名女兒。「重男親女」的謝大哥見狀竟逼迫夫妻倆送養女兒，謝男不從就會遭受打罵，迫於無奈之下，雖然心中不捨卻只能照辦，將所生的2女兒及5女兒送養。

夫妻倆1966年再產下第6胎，但又是女兒，事後謝父認為謝男將會無子嗣延續香火，再因謝大哥房下已有數名男丁，於是在辦理出生登記時，聯合謝大哥私自將謝男6女兒與大哥同年出生的兒子「對調」。

事後謝男又再生下2名女兒，而6女兒被對調之事，謝父及謝大哥隱瞞多年，且兩名子女一直都是住在原生家庭。直到分家時，謝大哥才告知此事，並逼迫謝男需帶走兒子，甚至出言恐嚇，若將交換登記的秘密說出，會害老父坐牢；謝男惟恐老父與哥哥犯行曝光，迫於無奈之下只好將「兒子」扶養長大。

▲謝男被迫扶養非親生兒子。示意圖與本案無關。（圖／達志／示意圖）

然而，謝男將兒子帶回並漸漸接受此事，甚至還將名下不動產移轉登記在兒子名下，但兒子卻長年與自己不親，與其他姊妹相處也不和睦，直到謝大哥過世時，兒子更是不顧夫妻倆感受，執意以孝男身分為生父著孝服。

如今，謝男夫妻已過8旬，年邁體衰且健康欠佳，但兒子卻對2人不聞不問莫不關心，便向法院提起親子關係不存在訴訟，但一審法官駁回，謝男不服上訴；高分院審理時，法官認為雙方收養關係超過50年，情理應與親生無異，但兒子卻不曾照料夫妻倆，甚至不聞不問，於是判准謝男終止收養的關係。

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