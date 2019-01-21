第4度酒駕！　肚子餓出門買泡麵　男單手騎車還載狗

▲男子酒後肚子餓外出買宵夜，被警攔查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

一名于姓男子半夜肚子餓便騎乘機車外出買泡麵當宵夜，但因他左手拿著剛購買的宵夜，行進中的機車僅靠右手控制，且機車踏板還載著一隻狗相當危險。高雄市新興分局執行勤務的員警見狀將他攔停，竟意外發現于男全身散發濃濃酒氣，便當場對他進行酒測值檢測，果然，于男的酒測值達0.47毫克，超過法定標準，警方訊問後將他依法送辦。

警方表示，于男19日晚間22點左右在自家喝酒，喝了3杯威士忌後，覺得肚子餓想外出買泡麵順便遛狗，於是騎著機車到附近超市購買宵夜。回程時，恰巧遇到巡邏員警，見他騎車危險便將他攔查，不料竟發現他身上散發濃濃酒氣，當場對他進行酒測值檢測。

于男得知員警欲對他實施酒測，便苦苦哀求員警放他一馬，並表示他累積了不少罰款，已無力繳納。警方事後調查發現，于男從2016年至今被查獲酒駕次數多達4次，平均1年1次，且積欠超過30萬元罰款，但他仍不知悔改再度酒駕，警方訊問後，檢附相關資料依法報請偵辦。

新興分局表示，許多酒後駕車的駕駛都抱持著僥倖的心態挑戰法律的尺度，且目前正值年終尾牙活動期間，農曆春節又即將到來，為防制酒後駕車肇事案件發生，警方將持續加強酒駕取締工作，以維交通安全。

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