看橡皮筋可殺人…莽兒電線勒死久病母　他遺憾：當天長照剛核定

社會中心／綜合報導

新北市三峽區19日晚間發生了一人倫悲劇，一名56歲宋姓男子疑似在看了「橡皮筋死囚」新聞後，情緒失控拿電線勒死了久病的76歲母親，他向警方供稱，不忍母親長年臥床，因此才會痛下殺手。新北市衛生局表示，此案19日剛好核定長照服務，遺憾仍發生令人難過的憾事。

根據了解，宋男日前疑似再看了「橡皮筋死囚」的報導，知道某一些工具可以讓人窒息死亡後，他19日晚間9時許就用電線活活勒死76歲母親，二樓的妹妹下樓發現母親身亡才趕緊報警，他則是異常冷靜的家中客廳，等待員警到場後將他上銬帶回警局，路上始終保持沉默不發一語。

▲個案的母親19日當天已核定長照服務，遺憾仍發生令人難過的憾事。（圖／記者陳豐德翻攝）

但宋男對於自己的媽媽怎麼會下得了狠手，他接受偵訊向警方供稱，因為老母親長年臥病在床，他不忍母親這麼辛苦才會痛下毒手。兇嫌大姊從新竹回到新北市三峽老家協助處理後事，面對如此悲劇非常痛心，至不敢相信弟弟會這樣狠心殺害媽媽。

兇嫌大姊語氣悲痛的說「媽媽這樣整天在家裡，然後跟他這樣子（照顧），我們也是會怕說發生問題。」、「這幾個月都很好啦，我們就說那我們給你一點錢，你照顧媽媽這樣。」她透露母親生下四女三男，宋男則是排行老二，這一年來都是宋男照顧媽媽。

▲宋男向警方供稱，因為老母親長年臥病在床，他不忍母親這麼辛苦才會痛下毒手。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據家暴中心的資料顯示，過去這家人都沒有家暴通報及列管紀錄，如今宋男以不忍母親長年臥病在床，狠心結束了母親的生命。對此，新北市衛生局說，個案的母親19日當天已核定長照服務，包含「居家服務」、看病時「交通接送」以及必要時的「喘息服務」，但很遺憾仍發生令人難過的憾事。

新北市衛生局表示，宋男為罹患精神病，屬於定期訪視個案，但他平常會自行就醫，獲日間照顧服藥穩定；其母親11日剛申請長照服務，專員18日也有上門家訪評估，當天訪視時都沒有任何異狀，他們也現場告知申請會通過，沒想到隔天就發生令人難過的憾事。

新北市衛生局再次提醒民眾，長期照顧路上您不孤單，民眾如有長照服務需求，在社區可以打1966專線，在醫院可以尋求出院準備服務協助。春節將至，如有長照需求，請提早申請，市府將儘速評估及安排後續長照服務。