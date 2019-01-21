竹科女岩盤浴紓壓下場慘　私密處被燙到起水泡怒告店家

▲女子做岩盤浴，竟造成背部及臀部一到二度燒燙傷。上為岩盤浴示意圖，與本案無關。（圖／CFP）

地方中心／新竹報導

竹科一名朱姓女子2018年12月中旬到竹北一間SPA店按摩，在做岩盤浴的過程中因疲累而睡著，不料當她被美容師喚醒時，竟全身無力，照了鏡子後更發現背部及臀部都紅腫刺痛，才知道她在溫度高達85度的岩盤上躺了半個小時，造成她ㄧ到二度的燒燙傷，私密部位甚至還起了水泡。事發後，朱女整整趴睡10天，醫美費用至少超過16萬元，但店家卻只願意賠償6萬元，讓她氣得對店家及美容師提告業務過失傷害。

根據《蘋果日報》報導，朱女因工作壓力大，經常到竹北這間SPA做紓壓按摩。2018年12月16日她再次前往該店，做完全身指壓後又接著做岩盤浴，由於當時過於疲累而昏睡在滿滿石頭岩盤上，直到被美容師叫醒。

沒想到，當朱女被叫醒後，卻整個人全身無力，需要靠著美容師的幫忙才有辦法起身。朱女起身後，感到背部及臀部熱熱的且相當刺痛，照了鏡子後才發現已經發紅，甚至連私密處都起水泡。一問之下，才知道她在溫度高達85度的岩盤上躺了半小時，且這溫度以超過正常標準溫度至少15度，造成她全身3%一到二度的燒燙傷，讓她趴睡了整整10天。

朱女表示，她背部及屁股受傷，留下難以癒合的傷疤，她的身心靈已受到嚴重影響，且未來還需耗費至少16萬元的醫美費用，但店家卻只願意賠償6萬元，讓她氣得以業務過失傷害對店家及美容師提告。

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