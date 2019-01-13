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擺PRO級架勢！1歲萌孩「抓這支」感動她　老手爸媽曝真相…網笑噴

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲當爸媽的看到這幕，一定超感動的啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友多少都會有調皮的時候，常常讓爸媽抓狂，但看到這一幕，為人父母的一定1秒融化，馬上忘記孩子小搗蛋鬼的本性。一位媽媽貼出兒子的照片，驚呼「1歲小孩會這樣？感動到…」看到貼文後，其他網友也紛紛留言「這背影…好催淚」、「馬麻出運了」，也有人笑說一切只是巧合「別開心得太早」。

這位媽媽在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見畫面中的小人兒身穿深棕色上衣配淺灰色長褲，手上拿著地板黏塵拖，彎下腰、膝蓋微蹲，看起來有模有樣地在黏地板，清潔動作超有架勢。原PO透露，兒子今年才1歲，看到這幕讓她整個很感動。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲孩子，你在幫忙黏地板嗎？太感人啦QQ（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友紛紛笑說，「好可愛的畫面！這企圖讓人增產報國啊」、「真是乖寶貝，會分擔家事了」、「姿勢100分」、「那個衣服…看起來還真的有點像清潔公司的穿搭啊」、「再大一點說不定就會拿吸塵器了」。

不過有經驗的爸媽也直呼，「別傻了，小朋友只是覺得好玩而已！等等就有新花招了」、「我女兒會！重點來了，黏完地板黏自己的臉！？我崩潰」、「他只是在玩玩具…你太早發現了，若再晚個半小時，應該就分屍了」、「一切只是巧合」、「誤會大了」、「再大一點，會拆房子喔」、「5分鐘後是…你敢動試試看」、「別傻了，剛剛我的屁孩也幫我洗浴室，連天花板都會滴水」、「我兒子弄壞2隻了」。

還有人建議原PO加強訓練，「這個年紀最會有樣學樣，快點教他怎樣踩背按摩～腳小小、體重又不重的時候，踩起來最舒服了」、「趁現在鼓勵能讓感動持久一點 」、「我兒子也是（剛滿1歲），雖然只是在那裡拖來拖去，但媽媽覺得可以訓練一下！現在會自己把玩具收回玩具箱裡」。

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關鍵字：小孩,兒子,孝順,家事,爆怨公社

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