胖洋男逼空姐「脫褲擦屁」變態呻吟　律師超中肯比喻：想甩巴掌了

▲空姐回想時忍不住落淚。（圖／記者周書羽攝）

網搜小組／綜合報導

近200公斤白人男客日前要求空服員，幫忙脫褲如廁、擦屁股，造成長榮空姐身心留下難以抹滅的創傷，甚至考慮留職停薪。對此，林智群律師認為，凡事都有一個紅線在，此事已經很明顯逾越合理範圍，既然有「拉屎」前科，就應該列入黑名單。

其中一名受害長榮空姐昨召開記者會，起初平靜描述始末，但越講越激動，數度哽咽、甚至崩潰流淚，她回憶道，男客當時要求幫忙脫褲，無奈之餘機靈的同事立刻找來毯子，而她迅速遮住了對方露在外面的生殖器；沒想到，白男惡狠狠地把她手打掉，甚至上大號15分鐘後，咆哮著要她們進去擦屁股。

最後，是由座艙長狂戴3層手套處理，更氣的是，白人男客竟發出呻吟，口中呢喃著「umm...deeper deeper」，完畢後還叫她幫忙把內褲和褲子穿上。

▲羞辱空姐的噁白男。（圖／網友提供）

「如果你先生要求你幫忙擦屁股，你會接受嗎？」林智群律師在臉書上怒問，他認為，如果連自己先生提出這樣的要求，都想甩他巴掌了，那一般人提出這樣的要求時，很明顯的已經逾越了合理範圍，面對「非人」的要求時，就沒有以客為尊原則可言了！

林志群直言，「凡事都有一個紅線在，不能怪那個空姐，要怪的...是那個『讓空姐屈服於無理顧客』的管理制度，既然有拉屎前科，列為拒載名單，應該很合理，沒辦法保護自己員工的公司，不值得尊敬！」

另外，長榮航空在昨晚也發出聲明，表示員工是公司的資產，保護員工是公司的職責，美國運輸部（Department Of Transportation）頒布之法令，對於航空公司載運身心不便旅客時，應提供及無須提供的協助有明確規範，本公司空服員無須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護。

當然公司也將進一步調查，該名旅客是否涉及性騷擾行為，若該名旅客的行為造成空服員傷害，公司將會採取必要措施，避免類似情況再度發生。