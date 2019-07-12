助馬官司6連勝！律師太緊張「不敢聽判」　埋首閱卷積極備戰三中案

▲前總統馬英九(左起)出席律師吳柏宏的事務所開幕茶會，國安會前秘書長金溥聰也在場。（圖／翻攝鼎禎國際律師事務所）

記者劉昌松／台北報導

前總統馬英九被訴洩密案無罪確定，這是近年來馬英九與周玉蔻、柯建銘等名人在法庭上交鋒官司的第6場連勝，其中除了當事人馬英九外，關鍵人物還包括備用的馬英九信任律師吳柏宏，不過吳因為怕自己太緊張，12日並沒有到庭聽判，選擇在事務所埋首閱卷，為最快8月要登場的三中案開庭做準備。

2015年底，時任總統的馬英九自訴，控告名嘴周玉蔻誣指他收受頂新集團2億元政治獻金，結果法院一審判決周無罪；與此同時，馬的幕僚金溥聰向作家馮光遠求償二審勝訴，幫金打官司的律師吳柏宏因此被輾轉介紹給馬。

▲律師吳柏宏身受馬英九信任，多次受馬委任打官司。（圖為資料照／記者黃軍瑋攝）

現年42歲的吳柏宏曾向友人表示，當年得知總統找上門，覺得很榮幸，但是進到總統府後，「辦公室就像老舊的國中教室一樣破破爛爛，一點都不尊榮」，後來他向馬說明周玉蔻案上訴策略，獲馬贊同，首度委任吳擔任訴訟代理人。

結果吳不但幫馬在刑、民2個訴訟都告贏周玉蔻，後續又在頂新10億獻金案告贏《美麗島電子報》董事長吳子嘉；而在馬被立委柯建銘自訴控告洩密案部分，打到連續2個審級無罪確定，北檢後來以查無實證簽結的大巨蛋案，馬也是委任吳辯護。

▲吳柏宏已在準備幫馬英九應戰三中案 。（圖／翻攝鼎禎國際律師事務所）

而在北檢提起公訴的洩密案中，吳從一開始就是馬的律師，但馬遭起訴後，法院決定的開庭日期，吳已有其他預定的案件要開庭，想請假但不被准許，吳因此解除委任，讓馬另請律師；後來一審馬獲判無罪，二審逆轉改判有罪，馬除了上訴最高法院，也再找吳協助更審時的辯護工作，馬對吳的信任程度由此可見。

但吳不認為自己是「御用律師」，「馬又不是當今天子，哪來的御？」不過幫前元首打官司畢竟有壓力，7月12日，吳幫馬打的第7件、也是到目前為止最重要的一場洩密案宣判，吳選擇不到庭聽判，繼續在律師事務所準備即將在台北地院登場的三中案開庭。

【相關新聞】

►馬英九教唆洩密案「最終結果」出爐！更審宣判無罪確定

►洩密案無罪！馬英九還有「下個難關」 最快8月要為三中案出庭

►洩密案無罪「還我清白」 馬英九辦公室：確立憲法上總統應享行政權