桃園少女疑似遭母親同居人性騷擾　網友呼籲：救救這個女孩

▲少女疑似被母親同居人在公車上性騷擾。（圖／擷自爆料公社）

記者楊熾興／桃園報導

網路爆料公社11日網友PO文，有女子疑似在公車上遭強吻撫摸等性騷擾行徑，經截錄對話後擔心有家暴和性侵之嫌，網友大則罵「變態、超噁」並呼籲救救該女孩；警方接獲報案並攔下公車但該2女1男已不在公車上，讓報案人十分後悔，沒叫司機直接開到警察局；警方正就相關資料全力偵辦中。

該網友寫下目擊過程、對話表示，原本想逃下以車的少女被男子拉住後說：「我不要睡、要睡你們二個自己睡。」隨即疑似少女母親的婦人徒手打少女頭、手說：「你頭腦壞掉嗎？」而男子則強抱少女「我對你那麼好，你就忍耐一下！」，只見少女垂下頭，似乎已經放棄逃生的念頭，除顫抖著身軀，眼神卻早已渙散，男子還說「我們並不一定要結婚，我們這樣不是很好嗎？」

為了救援該女孩，呼籲網友一同出力揪出這變態男，杜絕性別的性騷擾甚至性侵。網友除大罵變態外亦幫高調大推特推，希望救救該名女孩。

對此，大溪警分局表示，經查該案發生時間為9日21時許，一部由中壢開往大溪編號5098號公車，有乘客於中壢區忠貞國小站上車後，發現在車上有一名陌生男子對一女子有性騷擾之行為，該名乘客於大溪區埔頂路一帶下車後立即向警方報案。警方獲報後立即出動多名警網線上搜尋該部公車，於大溪區康莊路與信義路口將該公車攔停，經警方上車查看並未發現報案人所指述之一對女子及該名男子。另警方也同步聯繫報案人了解案情經過。並依據報案人所提供之資料，立即調閱沿途監視器，迅速通知相關人到案說明後依法偵辦。