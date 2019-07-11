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桃園男公車上強抱21歲恍惚妹！大媽狠打「頭殼壞掉？」3人行真相曝光

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▲▼桃園男公車上強抱21歲恍惚妹！大媽狠打「頭殼壞掉？」 3人行真相曝光。（圖／翻攝爆料公社）

▲年輕女子精神恍惚地抗拒，卻被一旁的背心男抱著。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名網友日前搭乘公車時，發現一名年輕女子不斷遭到旁邊的背心男撫摸、親吻，旁邊疑似家人的另名女子卻無動於衷，甚至出手打罵，讓乘客、司機全都看不下去。警方獲報後立刻到場，表示這三人其實是前夫、前妻的關係，並非網友所猜測的性騷擾案件。

該名網友在《爆料公社》與《Dcard》PO文表示，他9日搭乘中壢開往大溪的5098公車時，發現有兩女一男在公車上發生爭執，本以為是家人吵架，但越看越不對勁，發現年輕女子的意識不清，不斷被背心男拉扯、親吻及撫摸，還恍惚地說「不要...我..不要睡覺...你們兩個自己睡…」。

「妳現在是頭殼壞掉嗎？」一旁年紀稍大的女子見狀痛罵，還出手打年輕女的頭及手臂，不斷出手的背心男也附和說，「對啊，我對妳這麼好，妳就忍耐一下阿」，「其實啊！我們並不一定要結婚，妳看我們這個樣子不是很好嗎？」

▲▼桃園男公車上強抱21歲恍惚妹！大媽狠打「頭殼壞掉？」 3人行真相曝光。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO將過程打下並上傳網路，希望網友可以幫忙尋人。（圖／翻攝爆料公社）

原PO表示，雖然車上的人及司機都將一切看在眼裡，但大家都只在一旁竊竊私語，這讓她無法忍受，便決定拍下過程並在下車時報警，但員警到場時拉扯的3人早已下車。

事後，警方調閱路口監視器比對尋人，發現兩名女子都是背心男的前妻，「本案經查屬於男女之間情感糾葛，乘客一時聽聞對話而誤會，請民眾不要再多加揣測。」

社會局指出，較為年輕的女子21歲，是背心男的第二任妻子，三人平時一起居住，將會立案調查年輕女子是否有覺得被侵犯。據《周刊王》報導，背心男有毒品前科，當天是要跑路才會帶著兩名前妻一同搭乘公車去搬家。

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關鍵字：桃園,公車,性騷擾,爆料公社

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