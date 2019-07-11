蘆竹警輪值17天守護！罷工空姐遞卡片「親愛的警察哥哥們」致謝

▲桃園空服員工會罷工空姐在6月底私下寫卡片感謝警方辛苦執勤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園空服員工會罷工17日後，本月6日在勞資雙方簽定團體協約後宣告落幕，有參與罷工空姐私下遞交感謝卡片給現場執勤的蘆竹分局員警，感謝警方無怨無悔付出；卡片內容中簡短寫下，「雖然大部分的我們不樂見此事，也希望盡快落幕，感謝你們支持與幫忙，讓大家進出公司安全無虞，辛苦你們了！」

罷工空姐在卡片中寫下，「親愛的警察哥哥們，先為罷工事件向您們說聲抱歉，雖然大部分的我們不樂見此事，也希望盡快落幕，感謝有您們的支持與幫忙，讓大家進出公司安全無虞，辛苦您們了，請一定保重身體，為您們加油！」

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▲桃園市警察局蘆竹分局員警在罷工期間辛苦執勤，贏得空姐肯定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹分局長李建民指出，蘆竹分局與保一總隊在罷工期間，每天出逾200人次在現場維持交通、勞資雙方進出大門安全。警方專案勤務執行期間，為確保勞資雙方權益與安全，24小時派員在現場戒護與維持秩序，由於罷工現場緊鄰桃園交通要道南崁交流道，為降低交通衝擊，蘆竹分局投注相當多警力在交通疏導上，再加上正值梅雨期間，忽晴忽雨、與動輒35度的高溫，讓執勤員警倍增辛苦。

罷工事件落幕後，桃園市警局局長陳國進10日委請督察長許錫榮帶茶葉與咖啡，前來蘆竹分局慰勞員警辛勞，也向員警感謝罷工期間辛勞付出。

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