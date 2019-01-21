大陸霧霾吹到南韓？　陸環境部斥「別一味指責別人」

▲首爾受霧霾籠罩，天際線灰濛濛。（資料照／路透社）

大陸中心／綜合報導

韓國首爾市近期遭受霧霾襲擊，空氣質量偏差，有不少人認為，這些霧霾是來自於中國大陸。針對「霧霾影響韓國」一說，大陸生態環境部今（21）日召開記者會表示，「一味指責別人傳輸影響自己，會耽誤治理霧霾的最佳機遇。」

綜合陸媒報導，有不少南韓民眾在2017年5月中旬時，由律師帶頭赴首爾中方地方法院遞交訴狀，將起訴中國和南韓政府，並要求賠償粉塵污染對他們所造成的精神傷害；在這2、3年間，也有許多韓國民眾指責空氣污染物來自中國大陸。

▲北京霧霾。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸生態環境部今天召開記者會，針對「霧霾影響韓國」的說法，環境部大氣司司長劉炳江回應表示，一味指責別人傳輸影響自己，會耽誤治理霧霾的最佳機遇，在特定氣象條件下，兩國之間相互傳輸是存在的。

劉炳江說道，在這個前提下，需要分析兩個問題，第一為「到底傳輸多少」，第二是「目前中國空氣質量改善了40%以上，這個在國內外有目共睹。韓國空氣質量保持不變還略有惡化，這個如何回答？」劉炳江也稱，即使什麼都不動，我們改善了40%以上，他們也應該有變化。

大陸生態環境部新聞發言人劉友賓日前提到，在大陸空氣品質近年來持續大幅改善的情況下，首爾市細顆粒物（PM2.5）濃度基本穩定並略有上升；此外，中韓兩國的環境專家長期以來保持密切的溝通與合作，中日韓科學家還共同研究、展開了東北亞空氣污染物長距離輸送專案，相關研究結果計畫於2019年底發佈。