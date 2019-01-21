大陸人口總數逼近14億　男比女多逾3000萬人

▲中國男性人口較女性人口多出逾3000萬人。（圖／翻攝自網路）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今天發布數據顯示，2018年底中國大陸總人口達13億9538萬人，比上年底增加530萬人，逼近14億大關。另從從性別結構來看，男性人口7億1351萬人，女性人口6億8187萬人。男比女多3164萬人，男女比例約為104.6：100。

數據顯示，2018年大陸全年出生人口1523萬人，人口出生率為10.94‰；死亡人口993萬人，人口死亡率為7.13‰；人口自然增長率為3.81‰。總人口達13億9538萬人，距離14億大關僅差462萬人。

另從性別結構看，男性人口71351萬人，女性人口68187萬人。男比女多3164萬人。從年齡來看，則有緩步邁入高齡化的趨勢，60周歲及以上人口24949萬人，佔總人口的17.9%，其中65周歲及以上人口16658萬人，佔總人口的11.9%。

事實上，過去由於一胎化政策施行，大陸男女比例結構一度達到111：100，直至近年才逐漸調整，並已在2016年開放二胎，但近年網路仍流傳全國有「3000萬光棍」的說法，因此本次國家統計局數據發布，也引起外界關注。不過，按照國際普遍定義的自然男女比例為105：100來看，大陸目前男女比數據並不誇張。

▼早年推出一胎化政策，曾使男女比例失衡，導致男多少女，出租女友盛行。（圖／翻攝自微博）