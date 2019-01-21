嚴重造成空汙、水汙　環團點名台化、中油等6企業負社會責任

▲綠色公民行動聯盟今天舉行年度環境金害獎頒獎典禮。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

綠色公民行動聯盟根據環保署2018年空汙、水汙裁罰紀錄， 今（21日）進行「年度環境金害獎」頒獎，評選出6間「環境金害獎」 ，包括飲料包材製造龍頭「宏全國際」、速食龍頭麥當勞最大供應商「碁富食品」、造紙業龍頭永豐餘子公司「中華紙漿」、石化業龍頭台塑集團關係企業「台灣化學纖維」、硫酸鉀最大製造商「東碱公司」，及國營事業「中油」。

綠色公民行動聯盟專員柯乾庸說明，環署2018年裁罰記錄中，從1853筆違反空汙法及2584筆違反水汙法裁處記錄，統計出空汙及水汙累計裁罰金額最高，以及裁罰次數最多的「環境金害企業」，幾乎都是違規情節嚴重汙染行為，如偷排、排放嚴重超標、或是開罰後不改善，遭連續開罰等。

綠色公民行動聯盟研究員曾虹文表示，獲「國家品質偷排獎」的宏全國際股份有限公司，造成空汙遭罰2030萬，卻曾獲行政院頒發的國內最高品質管理榮譽獎項「國家品質獎」，但在環境表現卻被查獲繞管偷排廢氣，違規情節重大，更是空汙法修法後，第1個裁罰金額達到上限2千萬的企業。

▲6間企業被綠盟點名造成空汙、水汙情形。（圖／記者許展溢攝）

獲「I’m lovin’偷排獎」的碁富遭綠盟點出，每月最大產能約4000噸，標榜汙水處理系統為業界楷模，卻被查獲偷埋暗管，長期排放大量未處理的水，汙染周邊水源。而獲「永續企業的環境不永續獎」的中華紙漿，更是長期在水汙及空汙環境管理非常糟糕，不僅放流水嚴重超標46倍，即時監測數據去年也有108天超標紀錄，共有1335筆超標數據，在空氣汙染方面也長期排放刺鼻惡臭，甚至異味濃度超標30倍。

綠盟表示，獲「否認到底金害獎」台化，去年因違反空汙法開罰7次，整個六輕廠區違反環保法規被裁處的次數共有45次，其中違反空汙法29次，4次違反水汙法。中油獲「國營事業帶頭汙染獎」，曾虹文說，主要就是違反空汙法共高達40次，違反水汙法13次，大多是設備異常，且未裝置收集惡臭氣體及粒狀汙染物的處理設備，產生明顯可聞化學惡臭及黑煙，長期嚴重影響附近地區空氣品質。

▲綠盟強調，所有數據都是來自環保署公開資訊。（圖／記者許展溢攝）

最後「最佳眼不見為淨獎」為東碱，綠盟提到，製程未依規定在密閉空間操作，廠內硫酸鉀粉末四處堆積，員工工作環境惡劣，且未有效收集及處理廢氣，排放有毒氣體氯化氫，長期有酸味逸散，有害公眾生活，稽查3次未見改善，要求停工。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰強調，以上數據都是來自環署公開資訊，希望透這次揭露，讓社會大眾知道哪些是環境表現不好的企業，要求企業做好環境管理，政府也應建立可供民眾監督的資訊公開機制，確實揭露企業汙染情形、處分情形及改善報告。