快訊／揍完妻小甩巴掌　蘆洲「肉圓惡爸」 涉傷害罪7萬交保！

突發中心／新北報導

新北市蘆洲一名林姓男子因「肉圓沒加辣」爆打妻兒引起眾怒！新北地檢署檢察官於21日下午傳喚他到庭說明，釐清案情。案經檢察官訊問後，認定他涉傷害罪嫌，諭知新台幣7萬元交保。

新北地檢署表示，經新北市政府警察局蘆洲分局於14日以涉犯傷害等罪嫌函送偵辦，本署婦幼專組檢察官除與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心聯繫外，已傳喚被害人到庭詳細訊問，並於21日下午3時40分，再傳喚林姓男子到庭說明，以釐清案情。經檢察官訊問後，認定林男涉傷害罪嫌，諭知7萬元交保。

而先前受害妻「肉圓媽」也已遞狀訴請離婚爭監護權，並透過律師發表聲明表示，狠不下心撕裂父子情感，更不樂見私刑發生，「我不是完美母親，大家可以檢討我，但現在我只想保護兒子」，今天過後、未來不再對外發言，交由司法處置，最後呼籲社會可以關注家暴，期許受害者都不要隱忍，勇敢站出來保護自己和家人。

另外，肉圓媽媽也提到，影片PO網是希望能夠司法公權力重視，但不樂見私刑發生，今天情況是我們始料未及，身為母親不要讓兒子覺得暴力可以解決問題，從來沒有想說要把私事公開，但各種謠言造成二度傷害。

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