比基尼登山客失足墜谷遇難　雪羊批玉管處曝背後原因

突發中心／台北報導

「比基尼登山客」吳姓女子，日前從南投八通關入山獨攀，原預計24日下山，豈料19日不慎跌落20米深谷，南投縣消防局採陸空救援，由於山區天候不佳，直升機只能折返，地面搜救隊花了28小時到場，途中只睡2、3個小時，於21日抵達事發山區，並回報吳女已無生命跡象。而山岳攝影家「雪羊」則是在臉書寫下1128字長文，並提到，這種「墜落」的意外，老實說不管是獨攀還是團隊，遇到的機率都差不多，因為不可能手牽手過斷崖，實在與這次意外沒什麼因果關係，還有，她不是不申請，「而是根本沒得申請」。

▲「比基尼登山客」爬山墜谷，21日已經無生命跡象。（圖／地方中心翻攝）

雪羊的PO文透露吳女「G哥」是個高手級人物，這次會在盆駒尾稜上出意外，老實說是讓人擔心的事情，但也沒有非常意外，因為那裡的地形據去過的朋友表示，下溪的時候要非常小心，風險很高，在這次意外中，她做了這三件關鍵的事，分別是有衛星電話可以求援、有GPS可以回報精確座標、有登山計畫書而且有留給山下的友人，讓搜救隊可以掌握路線，規劃最有效率的搜救計劃。

▲比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

另外，關於吳女被指未經申請，獨攀中央山脈南三段一事，雪羊則批，台灣國家公園入園申請系統，對有實力的登山者而言，根本是一塊絆腳石，因為路線選擇非常僵化，請問「盆駒下無雙」這條路，系統找不找得到？「沒有山是黑的，因為黑的永遠是不願開放、不願用心經營的管理單位的心」。

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▲▼南投縣消防局獲報後，派出腳程快的地面搜救人員，整裝出發前往救援。