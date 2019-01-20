家暴虐兒案多！副總統籲公私部門攜手　政院3年68億強化社會安全網

▲副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

副總統陳建仁20日出席「中華身心障礙者職業技藝協會」舉辦的「2019總統府歲末年歡 親親寶貝迎新春」活動時，針對最近家暴與兒虐事件表示，公私部門要攜手合作，全面維護兒少權益，行政院在去年也通過強化社會安全網計畫，3年投入68億元，支持脆弱家庭。

陳建仁表示，兒童跟少年是國家的資產跟未來的希望，因此政府、民間一定要攜手合作，全面維護兒少權益，近來社會發生了一些家暴跟兒虐等不幸的事件，涉及到貧窮、失業、毒品、精神疾病跟家庭結構等因素，政府需要全面建置相關的服務機制提供協助。

至於如何來避免憾事發生、減少家暴跟兒虐事件？陳建仁說，行政院去年2月通過強化社會安全網的計畫，預計在3年內投入新台幣68億元，補充社工人力3000多人，希望能夠建構一個以家庭為中心、以社區為基礎的服務模式。

他期望，這對全國每一個脆弱的家庭提供支持，而政府也要重新建構公私部門的分工合作，像今天的活動就是公私合作最好的例子，希望能夠為兒少提供綿密安全的社會網絡。

在台灣少子女化問題上，陳建仁表示，政府在去年提出對策，希望5歲以下的孩子提供友善生養的配套措施，好比增建公共托育家園，到111年增加5000個以上公共托育和教保服務，以及發放0到4歲的育兒津貼等。