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比基尼登山客魂斷盆駒山　南投消防局「不會開罰和求償」

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記者陳玉／南投報導

有「比基尼登山客」之稱的吳姓女山友獨攀挑戰「馬博橫斷」卻墜谷，被搜救人員發現時已身亡。而玉山國家公園管理處和南投縣警方皆未查到吳女申請入園和入山資料，對此，南投消防第三大隊長林正宜表示，吳姓女登山客不幸往生，不會進行開罰或追償搜救費用。

▲比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

▲比基尼登山客遇難。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁，下同）

第一批搜救隊員幾乎是用小跑步方式前進，途中只睡2、3個小時，僅花28小時就抵達吳女最後的GPS求救座標區，並於21日11時45分傳回消息，表示在盆駒山尋獲吳女，但已無生命跡象。南投消防局災害搶救科長陳泓銘回應，全部費用仍無法確定，要等候天氣狀況，等候直升機起飛以便吊掛遺體下山，因此無法確定金額為多少。

▲比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

由於目前山區天候惡劣，氣溫低又下雨，空勤總隊的黑鷹直升機無法出勤，搜救人員將找尋適當地點紮營，等待天氣許便能吊掛遺體下山。至於，確切死因仍待下山後由檢警相驗。

熱愛登山的吳女每次攻頂後就會換上比基尼拍照留念，至於為何會選擇穿比基尼登頂拍照，其實是因為先前與朋友打賭輸了，4年來至少已經換過97套，且她在登山界小有名氣，臉書最後一篇發文停留在發生意外前一天，她分享拍到的觀音圈景象，大批粉絲也在下方留言淚崩哀悼。

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▲比基尼登山客。（圖／翻攝G哥比基尼的高山足跡粉絲專頁）

▲比基尼登山客,G哥。（圖／翻攝自當事人臉書）

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關鍵字：比基尼女登山客,玉管處,登山,遇難,南投消防局

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