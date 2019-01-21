當朋友15歲女兒家教　他載回家竟變成「5度纏綿」

▲家教老師和學生發生關係挨告。（示意圖／CFP）

突發中心／高雄報導

一名何姓男子擔任友人15歲女兒的家教老師，卻利用家教課程結束後、載送返家途中的機會，在車內、汽車旅館房間內和少女發生5次性關係！高雄地院認為何男調解稱願賠償少女家屬42萬元、少女18萬元，但並未依約履行，迄今僅給付1 萬元，因此依妨害性自主罪嫌，判他有期徒刑11個月。

依判決書提到，後來是因為少女同學察覺有異，而告知學校老師，全案因此曝光，而少女家人也憤而提告。何男在偵查及法院審理中則是都坦承犯行，但因刑法第227 條規範目的，未滿14歲，或14歲以上未滿16歲之未成年男女，智識程度尚屬薄弱，發育未臻完全，思慮有欠成熟，同時難以確實理解性交意義，而無承諾性交能力，為保護其身心健康及善良風俗，即使取得被害人同意而與之性交，仍無法脫免其罪責。

最後，高雄地院法官審酌何男雖與少女、少女母親調解成立，同意賠償共60萬元，但並未依約履行，迄今僅給付1 萬元，難認犯後態度良好，因此依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共5罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑11月。

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