兩年砸百萬！公主撂話「不給錢就封鎖」　友曝更殘酷真相：他還有救嗎

▲女生曾撂狠話，不給錢就封鎖。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

「我朋友當工具人，已經走火入魔了。」一名網友po文表示，有個朋友積極追求一位女生，舉凡需要錢的地方，都由他負擔，這兩年間已花費近百萬元，但心酸的是，兩人並非情侶，對方甚至明講，只要不給錢就斷絕往來。

網友在mobile01發文提到，「這兩年，我朋友很積極在追一個女生，花了快百萬就是了，然後還一直問我說，已經對那個女生很好，為什麼那個女生還要去找其他男生？」不管是保險費、電話費、紅包、逛街，只要是需要錢的地方，女生全都找他朋友拿，而男方就是不斷付出。

▲擺明把他當提款機。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網友早就向朋友明講，「她只是看上你的錢，對你完全沒感情」，諷刺的是，兩人始終不是情侶，而男生非常在意女方跟誰在一起，只要沒接電話、或Line已讀不回，也都會難受的要死。

原po更透露，女生有清楚明白的告訴友人，「你不給我錢，我們就拒絕往來，馬上封鎖你。」而男方因為不想被封鎖，只好當火山孝子拿錢給對方花。

對此，網友們不禁感嘆，「你朋友有錢，想當火山孝子，就讓他當吧，勸再多也沒意義，只能等他自己開竅」、「那女的真狠，不跟人在一起卻一直把他當提款機」、「依你朋友的作法，早就超越工具人的程度了」。

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