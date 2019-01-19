月薪32K！他下班未讀訊息惹怒老闆　等領年終走人...嘆：尾牙獎品員工自備

▲下班還收到老闆交辦事項，真的是上班族噩夢之一。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

通訊軟體拉近了人與人之間的距離，但是也有不少員工可能因為「一則訊息」就要變相加班整晚，衍伸出許多問題。一位網友日前就發文抱怨，老闆在下班時間交辦他做事，但由於正在和家人聚餐，就決定不讀不回。沒想到老闆事後不但碎念他，還向其他同事抱怨他態度不佳。原po表示，自己月領32K，想說領完年終就離職，卻想起這是間「尾牙獎品要員工提供的公司」，大嘆「我還寄望什麼年終？」

一位網友在「mobile01」上發文抱怨，日前下班後，老闆在群組丟出好幾張雜誌文章的照片，按照平時的經驗，應該是要員工們發表自己的讀後心得，但由於他正在幫爸爸慶生，就忽略這些訊息。

原po表示，到了8點，老闆發現自己被當空氣，就開始個別私訊碎念，「還說對我們的工作態度不以為然」。原po隨後回覆老闆說，由於正在和家人聚餐，又是「下班」時間，才沒有及時回覆。但此舉卻直接點燃老闆怒火，反嗆說「我和客戶簡報到晚上11點，還整理資料到凌晨3點」、「你們告訴我下班不想收到訊息（是連「上班」也不回訊息）」。最後還要原po和同事們好好討論「想要怎樣的生活」，再向他報告，絕對不勉強。

原po最後點出重點說，自己是個月薪不到32K的上班族，有時候加班到凌晨也沒有加班費，決定領到年終後就要離職。但是讓他更辛酸的是，自己待的是間「連尾牙都要員工自己提供獎品交換抽獎的公司」，根本無須寄望什麼年終...。

▲ 原po尾牙抽獎的獎品還要員工們自己帶。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網友驚訝表示，「傻眼...尾牙自己帶獎品自己抽？這輩子第一次聽到，台灣慣老闆真的很有創意，好棒棒！」、「你說台積電的人， 一年上百萬年薪採責任制；一個月領3.2W的員工，你還要求他要採責任制，這合理嗎」、「請問你為甚麼還不離職呢」。

還有人說老闆大概是還在學習，「當老闆如果平常帶員工有帶到心，自己也會分事情輕重緩急，有必要才打擾」、「我快笑死了，你們老闆大概是剛當上老闆不久，還在學習怎麼當老闆」。

另外也有人表示，老闆有心貼文章提升員工素質應是好意；對此原po則回應，公司會定期舉辦讀書會，他也很感謝老闆願意培養大家閱讀的素養，但是挪到下班時間執行是否合理，是他主要想討論的事。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！