載爆竹煙火到嘉市中央廣場施放　負責人聽到要重罰：不敢了　

▲民眾廟會助興贊助高空煙火，遭開罰數十萬元至百萬不等 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義市政府消防局接獲民眾報案指稱，中央廣場空地處有民眾違法施放爆竹煙火，立即派遣轄區第一分隊前往查緝，現場僅留下施放完畢之專業爆竹煙火殘骸(專業爆竹煙火炮管及炮架)，經與市警局及中央廣場管理處合作，調閱相關監視器畫面後，鎖定違法施放專業爆竹之小貨車及人員，已依法通知涉案人員至嘉義市警局第一分局偵查隊到案說明，並依調查結果開立舉發單。



經查涉案陳姓男子違法載運專業爆竹煙火至嘉義市中央廣場，且為現場違法施放專業爆竹煙火情事之負責人，因違反「爆竹煙火管理條例」規定，消防局依「爆竹煙火管理條例」第27、28、29條開立4張罰單，將合併處罰陳員高達新臺幣42萬元以上210萬以下罰鍰。

陳員表示，自己只是贊助煙火熱鬧廟會遶境，對於施放專業煙火而被處鉅額罰鍰，再也不敢以身試法。

嘉義市政府消防局表示，對於取締違法施放爆竹煙火不遺餘力，亦會利用科學方式辦案，將違法者取締到案，若違法者因施放爆竹煙火而意外釀災或造成他人生命、財產受損等意外事故，還需負起民事與刑事責任，請民眾切勿心存僥倖而違法施放爆竹煙火。