嘉義市鬧區夜半消防警笛大響　報案民眾：忘帶鑰匙...

▲嘉義市文化商圈中正路上19日晚間消防警笛大響，一度以為火警，卻只是民眾遭反鎖屋外，希望消防人員出動消防器材協助爬上二樓住家。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

119不是這樣用的！消防節原本該是重視消防員權益的重大節日，卻有民眾搞不清楚狀況。嘉義市19日晚間位於中正路鬧區，有民眾不慎將自己反鎖屋外，卻勞師動眾請來消防隊，就為了幫自己「開家門」，一度讓圍觀民眾以為鬧區發生火災。

嘉義市消防局19日晚間11點左右，接獲110轉通報民眾受困協勤，由於已近午夜時分，因此急忙派出南區分隊，當消防車出動時警笛大響立刻吸引民眾目光，只見繞過鬧區噴水圓環，轉進人聲鼎沸的文化夜市，再轉入中正路商圈時，不少民眾確實繃緊神經，大家無不希望可以幫上一己之力，將這把夜間的火撲滅。

沒想到，當救援人員及消防車到達現場時，卻發現報案者所謂的「受困」，竟然是因為報案婦人急著丟家中垃圾，跑出屋外追垃圾車，卻不慎將鑰匙鎖在二樓屋內，也因為找不到鎖匠，因此突發奇想，報請消防人員希望利用消防器材協助爬上二樓打開紗窗順利進到屋內取得鑰匙，當消防人員趕到現場發現並非屬於消防業務時，消防人員苦口婆心並委婉地勸婦人先投宿鄰近飯店，明早再請鎖匠協助。

把消防人員當鎖匠用，也引發圍觀民眾熱議，有人表示「這樣也在叫消防車」，「嚇死我了！那麼晚了，以為那裡有火災」，「沒有人這樣打119的，是想把人操死嗎？」，只能說消防人員真的很辛苦，請民眾要撥打119時，請先確認是否緊急，避免浪費社會資源。