林義雄、薛清福　榮獲全國消防暨義消楷模「鳳凰獎」

▲▼ 全國消防楷模 林義雄、薛清福獲鳳凰獎。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義市政府消防局第二大隊蘭潭分隊隊員林義雄、嘉義市義消總隊副總隊長薛清福，雙雙榮獲2018年全國消防暨義消楷模「鳳凰獎」，兩人奉獻救災救護工作已逾20年，為搶救寶貴生命出生入死，獲頒消防最高榮譽「鳳凰獎」實至名歸。



市府消防局第二大隊蘭潭分隊隊員林義雄，1998年警專15期畢業，服務迄今業已逾20年，歷經各項專業訓練，擁有各項救災、救助與救護基礎與專業等證照，現為嘉義市特種搜救隊成員，服務期間經歷過莫拉克風災、SARS侵台，曾參與2014年高雄市石化氣爆搶救、2016年0206台南市地震維冠金龍大樓倒塌之人命搜救作業，亦參與本是多起火災搶救勤務。



嘉義市義消總隊副總隊長薛清福，個性爽朗且人緣甚佳，於1993年加入義消行列，歷經分隊長、大隊副總幹事及總隊總幹事等職務；其義消生涯從早期出入火場、衝鋒陷陣，到擔任大隊副總幹事、總隊總幹事後，積極強化防救災設備、關懷慰問及管理義消團隊的任務型態，薛副總隊長讓「成功不必我在、功成其中有我」的義消精神潛移默化至整個團隊。

市府消防局表示，「鳳凰獎」是從事消防工作不畏艱苦、無懼生死的表彰，期許所有同仁面對各式災害搶救，秉持著鳳凰「拯救人民於水火之中、奮鬥不懈、勇往直前」之精神，於消防志業上奮力盡責，強化嘉義市救災效能，做市民生命財產最強力之後盾！