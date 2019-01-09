降低廟會活動交通影響　讓民眾好行春節不壅塞

▲春節期間廟會活動影響交通，市府將加強交通疏導改善方案，讓市民及遊客春節出遊不壅塞，有美好的走春祈福旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南為眾神之都，立案寺廟1623間為全國之最，為因應即將到來的農曆春節連續假期，民政局與交通局1月9日分別在市政會議簡報春節期間廟會活動的交通影響評估與交通疏導改善方案，市府會全力做好交通疏導工作，通力合作，讓市民及遊客春節出遊不壅塞，有美好的走春祈福旅程。

民政局指出將事先掌握中西區西羅殿、鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府、新營太子爺廟、後壁區福安寺等春節期間所舉辦的活動，做好事前溝通，在路權申請時，皆請主辦單位必須提出環境清潔及交通維持計畫，並召開協調會議，務必遵守本市各項規範，包括晚間10時後，早上7時前，禁止燃放鞭炮，以及廟埕或空地少量施放，活動沿線路面不得燃放，且必須最少量，也必須符合消防局公告之爆竹種類。

在活動舉辦時，區公所會掌握現場狀況，發現違法情況立即通報權責單位，包括警察局、消防局、環保局，針對交通、爆竹煙火、噪音髒亂等違法情況進行處置。市府也會提前規劃佈署，並善用即時通訊群組，因應突發狀況。

交通局表示大天后宮、武廟、開台天后宮、大仙寺、碧雲寺已納入九大景點疏導計畫，並針對西羅殿、天壇、普濟殿、開基玉皇宮、鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府的春節活動與春節走春參拜，可能會出現的人潮與車潮，安排警力加強交通疏導。

在春節期間，府城觀光巡迴巴士會維持營運，負責市區交通疏導的功能，客運業者皆配有一台預備車輛待命，視實際狀況機動增班支援；公運處在春節期間也會有同仁輪值與業者建立聯繫平台，遇壅塞情況則會回報啟動疏導機制，並提供路線公車動態系統資訊，讓乘客可查詢班即時動態。

交通局表示將會加強宣導觀光巡迴巴士的資訊，規劃透過多家電台，在3週內密集宣傳，透過市府官方Line帳號進行訊息推播宣導、公共電視推播，本市公車動態資訊系統 LED 跑馬燈，讓市民可以獲得最即時的交通資訊。

交通局指出安平地區每年農曆春節的觀光人潮皆相當可觀，今年規劃安平低碳疏導策略，包括區外停車部分，規劃文大11、安億、崇義社區、樹屋、碧海碼頭等接駁站停車場，並設置導引指示牌及配合交管人員導引車流進入停車場。在區內接駁部分，則是規劃綠、紅、藍3線接駁車，班次都相當密集，希望能紓解春節安平地區的車潮。