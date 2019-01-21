點珍奶「熱到無法手拿」！她怨這間手搖飲沒常溫　引發兩派網激戰

▲不管哪個季節，手搖飲店都很夯。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

手搖飲店越開越多，類型也從以前調好的一桶飲料，到現在能客製甜度、冰塊。一名女網友日前到連鎖店買珍珠奶茶，沒想到不能調溫度，她便選了熱的，「沒多久，一杯熱到無法手拿的飲料到我手上」，讓她忍不住PO文抱怨。話題吸引熱論，有人認為手搖飲本就該能調甜度冰塊，也有網友說台灣人太理所當然。

一名女網友在臉書《大里人聊天室》表示，她近日到一家連鎖店買珍珠奶茶，點了「珍奶3分糖，常溫」，店員告知「沒有常溫喔！」她便回「那去冰」，店員則再次說明「沒有去冰，只有正常冰跟熱的」，她只好說要熱的。

過沒多久，原PO拿到「一杯熱到無法手拿的飲料」，讓她忍不住直呼，連鎖店買這麼多年，只遇到這家無法常溫、不能去冰，「很多時候都是學藝不精，還沒學好就出來開店，真的不是每個人都能當老闆！」

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▲原PO買珍奶卻不能調溫度。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO也在留言處透露，她真的不是奧客「我什麼都沒說，他說沒有，我就按照他有的點，喝珍奶的時候，粉沒均勻，珍珠是爛的，連鎖店沒有這種品質」，並說自己會分享心情，只是看到新聞說雞排、餐車、手搖飲是最多人陣亡的3大創業行業，「為何倒店這麼多，很多時候是有原因的」。

貼文引發雙方網友討論，有人認為「客製化養出奧客」、「每家店都有不ㄧ樣的規定，開間店不容易。 店家最不喜歡聽到別人都可以就你家不行。那你怎麼不去可以的店買」、「不能客製森氣氣篇」、「這家店無法達到您的需求，所以拿今天新聞出來感慨嗎？您覺得這家無法達達到您需求，以後別去就好，每個人口味不同，您不喜歡，不代表別人不愛」。

也有人說，現在調整甜度冰塊是每間手搖飲必備服務，「出來賣珍奶不能去冰或者常溫還敢出來賣哦」、「珍奶溫度是日常吧？沒有特別製啊」、「常溫、去冰，都蠻基本的，不懂客製哪邊」、「這不是客製化，這根本是開飲料店最基本的，不是嗎？」

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