求財運要找對祖師爺　14個行業該拜哪些財神攻略曝光

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一般來說，財神有文武之分，就行業區別，從事發明設計類、出版創作類等，要拜文財神，像是比干、范蠡、石崇等；而業務人員、房屋仲介等需要業績的行業，則應該拜武財神趙公明；從事交通運輸業、自營商等，要拜關聖帝君。當然這只是大致的分類，如果不清楚自己工作屬性的，一般都拜五路武財神，當然全部都拜也沒關係，有拜有保庇，有拜有安心！

拜財神的日子有講究

一般祭拜財神的好日子，最重要的當然是農曆的正月初五，這天要迎財神；上元天官聖誕的上元節，也就是元宵節，農曆的正月十五，要祈求天官賜福賜財；農曆三月十五，武財神趙公明聖誕，這更是求財的大日子；另外是下元水官聖誕，農曆的十月十五，祈求水官解厄補運。若有特別敬拜的財神，不要忘記在其聖誕祭拜。這裡列出各財神的生日，供讀者參考：

文財神比干－農曆九月初一

文財神范蠡－農曆四月初七，也有跟比干聖誕同一日祭拜的

文財神沈萬山－農曆三月初三

財帛星君李詭祖－農曆七月二十二

五路武財神趙公明等－農曆三月十五

關聖帝君－農曆六月二十四

偏財神韓信爺－農曆六月初九

劉海蟾師－農曆六月初十

各行各業有不同的祖師爺

除了祈求財神賜與好財運，講究些的信眾也會祭拜自己行業的祖師爺，以求精益求精，本業興隆。當然傳說中各個行業的祖師爺很多，說法也有不同，這裡針對較為眾人所知、較有趣味、也跟大家生活相關的各行祖師作來介紹：

紡織製衣業－黃帝軒轅，因為軒轅氏教化人民縫獸皮樹葉為衣，所以被認為祖師；也有一說，黃帝的妻子嫘祖養蠶取絲，所以嫘祖也是祖師爺。

廚師業－易牙，因為太會料理，得到齊桓公寵信，導致齊國內亂。

檳榔業－韓愈，他被貶官到潮州時吃檳榔，是歷史上最有名的檳榔客。

釀酒業－一說是夏禹時期儀狄造酒，所以儀狄成為釀酒業的祖師；也有一說是杜康。

房仲業－在以前是沒有房仲業的，但近年來有人開始稱孟母為祖師，因為孟母三遷，一直搬家，房仲才有錢賺。

漁業釣具業－姜太公，因為姜太公在渭水旁釣魚，才釣到周文王這條大魚，成就了自己的功業。

製茶葉－陸羽，他寫了茶經，也真正讓喝茶變成一門藝術。

農業及種植業－神農大帝，神農氏製作農具，教民耕種。

裝潢建築業－魯班祖師跟他的徒弟荷葉仙師。

冶煉鑄造業－一說是太上老君，因為傳說太上老君鑄造了八卦爐煉丹；另一個說法是爐公仙師，因為女媧補天時，令爐公仙師研究冶煉之法。

影視娛樂業－田都元帥，是南北管祖師、宋江陣的守護神，台灣也有些地方劇團，是奉西秦王爺為祖師。

交通運輸業－關公及三太子哪吒。

理髮業－呂洞賓，因為呂洞賓用飛刀變剃刀的法術，剃光了他座下戲弄剃頭師傅的柳仙，所以被理髮業尊為祖師業。

美容業－清代戲曲家李漁，又稱李十郎，善於指導戲子表演以及化妝打扮，所以被後來的美容美姿業尊為祖師。

★本圖、文經布克文化出版授權，摘自《日日見財！全台33家超人氣必拜財神廟開運指南》一書