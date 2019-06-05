好市多轉運神物！幸運男嗑完豬腳「爽中樂透2千」　網暴動：開搶了

▲原PO買豬腳拜拜，被財神爺看上！（圖／翻攝自臉書COSTCO 好市多 消費經驗分享區，下同）

網搜小組／綜合報導



日前有女網友到美式賣場好市多（Costco）買豬腳，沒想到吃完後，欠錢不還的友人，竟突然上門還錢！近日一名男網友也興沖沖去買豬腳，盼能轉運發大財，神奇的是，他去買一張大樂透求財，超幸運中4千元。

「有網友說吃豬腳可以補運還是轉運？」一名男網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》分享神奇經歷，日前買了一盒豬腳，帶著虔誠的心，特地供奉給神明享用，他拜完後爽嗑一番，忽然靈機一動去買大樂透，花了200元「自選2組加快選2組」。

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▲原PO花200元，中2千元！

結果昨（4）日晚上開獎，原PO幸運中了4個號碼，等於贏得了2000元獎金，意外被財神眷顧，讓他驚喜萬分表示，「心誠則靈喔！」最後也不忘呼籲網友們勿過度投注。

文章掀起熱議，網友熱烈表示「明天各大廟供桌上都會看到豬腳了」、「看來，又要搶一波了XD」、「 下班馬上去買」、「可以再買三盒了」、「神明派來的嗎？」、「又買不到豬腳了…你們先吃先中，我慢點中沒關係」、「德國豬腳買起來」。

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