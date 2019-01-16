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南極融冰近40年增加6倍　2100年海平面預估上升1.8米

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▲▼南極洲冰川正加速消融。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲南極洲冰川正加速消融，2100年海平面預估上升1.8公尺。（圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南極冰川正在加速融化，科學家發現，現今每年失去的冰體約是過去40年的6倍以上，因為溫暖海水的注入，未來海平面的上升將比預測的要更快。研究報告顯示，1979年至2017年間，由於南極冰層的消融，全球海平面已經上升超過1.4公分，海平面上漲的速度持續遞增，直到2100年海平面預估將上升1.8公尺，屆時的影響將相當驚人。

根據《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）研究顯示，南極洲在1979年至1989年間，每年向海洋輸入400億噸融冰，到了2009年增加到2520億噸，意味著該區域的冰體損失量足有40年前的6倍之多（全球海平面上升1毫米區要約3600億噸冰）。

▲▼全球暖化導致冰體消融比例日漸增加。（圖表／記者蔡家玲製作）

▲全球暖化導致冰體融化的速度越來越快。（圖表／記者蔡家玲製作）

加州大學歐文分校與美國宇航員地球科學家瑞格納（Eric Rignot）說，「我並不想危言聳聽。」但研究團隊在東南極洲發現的弱點值得深入，「這些變化並不僅限於南極洲，它們似乎比我們想像的更廣泛。對我來說，這才是值得關注的原因。」

科學家預測，如果沒辦法大量減少碳排放量，直到2100年全球海平面將上升1.8公尺，乾旱、熱浪與風暴等極端氣候也因暖化而生，近年來，人們越來越擔憂南極洲的冰體消融，可能帶來的影響。海平面上升將導致全球各地的島嶼被淹沒，破壞野生動物棲息地且會威脅到飲用水的供應。

▲▼南極洲冰川正加速消融。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲東南極洲冰體消融的情況一直被忽視。（圖／免費圖庫Pixabay）

加拿大滑鐵盧大學的冰川專家Christine Dow提出了東南極洲的關鍵性，「人們對西南極與南極半島冰體的消融，已有一段時間的了解，然而，我們發現南極東部也出現了重大的損失，這至關重要，因為那裏有大量的盆地。我們不能忽視這一點，必須把重點放在最快失去質量的區域，特別是那些可能導致冰層迅速崩潰和海平面上升的逆向坡。」

地球科學家瑞格納指出，東南極洲是過去研究較少關注的議題，「幾十年前的傳統觀點是東南極洲沒甚麼狀況，這有點像是一廂情願。」現在需要更加密切、快速地進行研究與追蹤。

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關鍵字：南極洲,冰川,全球暖化,海平面,Antarctica,極端氣候

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