南極融冰近40年增加6倍　2100年海平面預估上升1.8米

▲南極洲冰川正加速消融,2100年海平面預估上升1.8公尺。(圖/免費圖庫Pixabay)

國際中心/綜合報導

南極冰川正在加速融化,科學家發現,現今每年失去的冰體約是過去40年的6倍以上,因為溫暖海水的注入,未來海平面的上升將比預測的要更快。研究報告顯示,1979年至2017年間,由於南極冰層的消融,全球海平面已經上升超過1.4公分,海平面上漲的速度持續遞增,直到2100年海平面預估將上升1.8公尺,屆時的影響將相當驚人。

根據《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)研究顯示,南極洲在1979年至1989年間,每年向海洋輸入400億噸融冰,到了2009年增加到2520億噸,意味著該區域的冰體損失量足有40年前的6倍之多(全球海平面上升1毫米區要約3600億噸冰)。

▲全球暖化導致冰體融化的速度越來越快。(圖表/記者蔡家玲製作)

加州大學歐文分校與美國宇航員地球科學家瑞格納(Eric Rignot)說,「我並不想危言聳聽。」但研究團隊在東南極洲發現的弱點值得深入,「這些變化並不僅限於南極洲,它們似乎比我們想像的更廣泛。對我來說,這才是值得關注的原因。」

科學家預測,如果沒辦法大量減少碳排放量,直到2100年全球海平面將上升1.8公尺,乾旱、熱浪與風暴等極端氣候也因暖化而生,近年來,人們越來越擔憂南極洲的冰體消融,可能帶來的影響。海平面上升將導致全球各地的島嶼被淹沒,破壞野生動物棲息地且會威脅到飲用水的供應。

▲東南極洲冰體消融的情況一直被忽視。(圖/免費圖庫Pixabay)

加拿大滑鐵盧大學的冰川專家Christine Dow提出了東南極洲的關鍵性,「人們對西南極與南極半島冰體的消融,已有一段時間的了解,然而,我們發現南極東部也出現了重大的損失,這至關重要,因為那裏有大量的盆地。我們不能忽視這一點,必須把重點放在最快失去質量的區域,特別是那些可能導致冰層迅速崩潰和海平面上升的逆向坡。」

地球科學家瑞格納指出,東南極洲是過去研究較少關注的議題,「幾十年前的傳統觀點是東南極洲沒甚麼狀況,這有點像是一廂情願。」現在需要更加密切、快速地進行研究與追蹤。