父母被槍殺！13歲女遭綁3月脫逃成功　21歲失業男落網

▲ 警方指出,雖然現階段不確定潔米是如何逃出來,但可以知道的是,當時派特森並不在家。圖為潔米與父母同住的房子。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國威斯康辛州去年10月一對夫妻在家中被槍殺後,他們的13歲女兒潔米(Jayme Closs)則被綁架,在相隔約3個月後,潔米10日成功找到空檔脫逃,並向一位外出遛狗的路人求救後,平安歸來。警方依據相關線索把現年21歲男嫌派特森(Jake Thomas Patterson)逮捕到案,但作案動機仍有待釐清。

2018年10月15日,當地警方接獲一通匿名報案電話,報案者聲稱已在家中開槍,但卻沒有說明是否有人因此傷亡;就在警方趕到事發地點時,56歲的詹姆士(James Closs)和46歲的丹尼斯(Denise Closs)均已身亡。消息一出,警方展開全國性搜查行動,直到今年10日這天才傳出好消息。

#RECOVERED



NCMEC is overjoyed by the news that 13–year-old Jayme Closs from Barron, Wisconsin, has been located ALIVE after nearly 3 months, according to law enforcement



We applaud @bcsheriff and Douglas County Sheriff for their exhaustive search to bring her home! #Hope pic.twitter.com/SuYwt4ePxp