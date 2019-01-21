溪湖早餐店佛炸！「蛋炒飯+麵線糊」35元　一看價目表驚呆：回到10年前了

▲這間店的售價看板是停留在10年前了嗎？。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

近年物價漲幅飛快，銅板美食逐漸凋零，雞排、珍奶等小吃不再平民，小確幸難覓。一名網友卻貼出某間早餐店的菜單，看到價格讓人驚呼「根本停留在10年前」，因為蛋餅一份只要10元、豆漿跟米一杯都是5元。看到照片後，網友紛紛暴動求店址「太佛了」、「帶100元去，就可以體驗當有錢人的感覺了」。

「我要抱怨太便宜，這價格是停留在十年前喔？」一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出一間早餐店的價目表，只見菜單上有各式各樣的餐點，包括蛋炒飯（20元）、油蔥粿（20元）、飯糰（15元）、麵線糊（15元）、蛋餅（10元）、烤土司（10元）、煎餃（20元）、玉米濃湯（10元）……等等。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲什麼？這間店現在還是這個價格嗎？快交出地址啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

上一段提到的的餐點幾乎都是「10元銅板價」，已經很佛心了，沒想到用5元居然還能買到餐點！菜單上，包子饅頭、豆漿、米漿、米血糕都是5元，讓人都忍不住為老闆擔心會不會虧本。網友紛紛留言熱論「肯定我眼睛業障重，我一定要親身體驗才會相信，請問這在哪裡」、「在哪我要去把他吃垮哈哈哈」、「這價格應該30年吧！我國小時福利社的價錢」、「這店家能生存嗎？」

也有人透露，這間店位在彰化溪湖，「這間據說30年，都沒調過價格」、「這間早餐店我常常去吃但老闆跟老闆娘人很好」、「怎麼辦，突然變這麼有名之後我會不會要排隊」、「一人100內就可以吃到吐了，老闆很客氣」、「店面自己的，員工自家人，省下的成本回饋給消費者」、「這老闆很過分，每次經過都會害我停下來走進去」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！