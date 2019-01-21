日收6000元月子餐給三色豆　釣出更狂苦主媽：我茶葉蛋算一道菜

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台北一名媽媽20日在臉出「爆怨公社」PO文聲稱，在一天收費6000多元的月子中心經常吃到三色豆這道料理，雖然餐點都是現煮的，但還是讓她覺得有些疑惑，於是決定將這件事分享出來，聽聽其他人的意見，「如果是妳，妳能接受嗎？」

▲三色豆雖然並非完全沒營養，但還是有滿多人不喜歡吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

原PO提到，這間位於台北市的月子中心一天收費就要6000多元，這其中當然包含寶寶照顧、醫師巡診以及月子餐等費用，沒想到每天現煮的餐點卻經常出現胡蘿蔔、玉米和豌豆仁，也就是俗稱的三色豆，讓她覺得收費價格和服務似乎有落差，於是想問問大家的看法。

其他網友們看完PO文大多都覺得很扯，紛紛留言力挺原PO，「我喜歡吃三色豆，但花錢在月子中心還吃到會覺得被占便宜」、「我訂的月子餐有時連茶葉蛋也算一道菜，還好其他菜給得比較多，下胎或許可以考慮叫別家的看看」、「這表示經營者不在乎產婦的感受和新鮮這件事，只在乎方便還有成本」。

▲有些人吃炒飯也會把裡面的三色豆挑掉。

但被喻為「蔬菜界魯蛇」的三色豆難道真的只是難吃又沒營養，營養師侯欣妤表示，紅蘿蔔含有膳食纖維與多種維生素、礦物質，其中胡蘿蔔素具有抗氧化與保護視力功效；而玉米粒的膳食纖維可幫助腸胃蠕動，葉黃素則能增加眼睛抗氧化能力，預防眼睛病變；至於豌豆仁因為澱粉含量比較高，被歸為主食類，如果是新鮮的豌豆富其實富含維生素C、β胡蘿蔔素。

侯欣妤補充解釋，就算是冷凍蔬菜一樣能保留豐富的營養素，美國農業部（USDA）德州農業研究中心植物生理學者里斯特（Gene Lester）也曾提及，冷凍蔬菜是在蔬菜成熟顛峰期被急凍，可以把最多營養素和抗氧化物鎖住，如果民眾料理時正好是當季，當然可以到市場買新鮮的食材，反之則可選擇冷凍包裝，一樣都能吃進營養。

▼原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）