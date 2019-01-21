在藥局工作！她全妝上陣...大媽狂吐槽「別家都素素」　網瘋喊：求地址

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友在藥局工作，平常都會化妝上班，最近她做了指甲單色光療，沒想到被一位大媽質疑，上班怎麼能打扮成這樣，還大辣辣地說「我看別間的都馬素素。」她聽完十分傻眼，而網友們則一面倒挺她，認為化淡妝是一種禮貌，也不禁吐槽，阿姨根本住海邊。

女網友在爆怨公社提到，昨天上班時，有位大媽結完帳劈頭就問，「啊妳上班怎麼打扮成這樣」、「妳們可以擦指甲油哦」。她聞言立刻解釋道，「阿姨這是光療，不影響我上班，還有我只要拿藥都還是會消毒雙手，妳放心。」

結果大媽仍不以為然，冷聲吐槽「我看別間的上班都馬素素…。」雖然女網友沒多作反駁，但內心實在不服，很想反問對方，「啊不然上班應該怎麼打扮，一定要素顏上班嗎？阿姨自己也沒有素顏出門啊！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最後，她不忘自嘲，「要不是我素顏看起來跟阿桑一樣，我需要這麼打扮自己嗎？我容易嗎我？」對此，網友們紛紛替她抱不平，直說「30年代的思想，聽聽就算了」、「跟她說在藥局上班，重點是要有執照，不是指甲顏色」、「我家附近藥局的藥師還大濃加豹紋光療勒」。

還有不少人看到本尊上班時的照片，笑回「哪家？我要買喉糖」、「我要買生命探測器」、「藥局在哪？我剛跑完步需要薩龍巴斯~順便看正妹」。

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