改運不成反破財！假算命師話術誘導　女買靈符22次痛失46萬

▲刑事局對近日網路詐團佯裝算命師販售靈符法寶詐騙提出預警。（圖／刑事局提供、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局近期接獲多起「算命改運」詐騙案件，詐騙集團鎖定生活壓力大、情緒低落的民眾，在社群平台刊登標榜「消災解厄」「感情挽回」等吸睛廣告，誘導加入通訊軟體聯繫，再以「命中有劫」、「必須作法化解」等話術製造恐懼與依賴，要求被害人不斷付費購買符咒或支付改運費用，藉此騙取鉅額金錢。

新竹一名陳姓女子即因此受害。她於去年7月間因生活不順，在社群平台看到自稱「算命師父」的廣告，標榜能協助改運與消災，便私訊詢問並改以LINE聯繫。詐團成員佯裝的算命師，在對談中不斷強調她「近期有重大劫數」，若未處理恐影響健康與運勢，並以嚴厲語氣要求支付「消災解厄金」及購買符咒，聲稱這是改運必要程序。

隨後詐騙者以「店到店貨到付款」方式陸續寄送符咒包裹，每次均要求取貨付款。陳女在半信半疑下前後取貨22次，累計金額高達41萬元。期間她曾感到不安，但對方以「程序未完成、「中途停止將前功盡棄」等說詞安撫，讓她持續配合。去年12月間，對方又謊稱「師父」因替她作法導致身體不適，需要額外5萬元治療費，陳女擔心運勢反噬再度匯款。

陳女持續匯款到接獲警方通知，這才知道她匯款買符咒、法寶的帳戶因涉投資詐欺案遭警示，她才驚覺受騙，回顧過程發現自己一步步被話術操控，總計損失46萬元，遂前往派出所報案。警方指出，社群平台常見假借算命、看風水、感情挽回等名義的詐騙，並以「靈符靈寶」、「消災解厄」營造神秘與急迫感，採取持續收費模式反覆索款；一旦被害人猶豫，便以恐嚇或暗示災厄操弄心理，直到無力支付或察覺異常即失聯，造成重大財損。

刑事局提醒，凡遇到「不付費就有災、」「中途停止將前功盡棄」等說法，皆為典型詐騙話術，應立即停止金錢往來，保存對話與付款憑證，並撥打165反詐騙專線或110報案，避免更多民眾受害。

