老闆辦公室套話！N分鐘回來「抱一份大麥克」：吃完快下班　暖哭員工

▲老闆請原PO吃麥當勞，還叫他吃完趕快下班。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

速食業者麥當勞1月23日（三）凌晨將調整菜單價格，共計21項商品漲價，包含超值全餐主餐5項堡類及麥脆鷄腿都調漲3元。有網友貼出老闆開口跟他聊「聽說麥當勞要漲價了耶」，他本來不以為意「沒差啦！反正不常吃」，沒想到卻慢慢落入老闆的「套路」，結局讓其他人直呼「這老闆也太大心了吧！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出她和老闆的對話，當時老闆對他開口「聽說麥當勞要漲價了耶！」他聽到後便說「是喲？沒差啦！反正不常吃！」這時老闆突然問「你們都去吃什麼？」原PO則回「固定就是1號餐啊！」老闆還反問「是喲？好吃？」

在原PO回應「大麥克？好吃啊」之後，老闆就哦了一聲，然後默默地出門；沒想到過了N分鐘後，老闆突然直接走到原PO旁邊「趁熱吃，吃完趕快下班」。原PO一看，發現桌上擺著大麥克一盒、薯條一份、飲料一杯，原來老闆會那樣問，是要套話幫他買麥當勞。

看到貼文後，其他人紛紛留言「老闆，缺員工嗎」、「怎麼有那麼好的老闆」、「沒加辣別動手，他是好老闆」、「別人的老闆都不會讓人失望」。也有網友笑說「年終安慰獎」、「老闆OS：今年你的年終就這樣被我省下來～真划算」、「尾牙get，就是這麼容易」。

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