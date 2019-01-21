美推導彈防禦計劃　環時：超級面子工程買不來絕對安全

▲薩德飛彈防禦系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國17日發布新的導彈防禦報告，包括可能部署新一層的太空傳感器（用於追蹤敵方導彈），以應對來自朝鮮、伊朗、俄羅斯和中國的威脅。《環球時報》評論表示，美國當下的導彈防禦體系已是全世界最高調的，雖然對付朝鮮、伊朗的少數導彈「尚有可能起作用」，但卻很難應對俄、中大規模且先進的導彈力量。

評論指出，美國的「薩德」等導彈防禦系統一直圍繞俄羅斯、中國的地區擴大部署，海基的宙斯盾系統也參加導彈防禦網的編織，不過一般認為「可靠性並不高」；俄、中的高超音速導彈進展尤其讓美國的導彈防禦體系力不從心。

▼解放軍的東風-21D中程彈道導彈。（圖／路透社）

評論提到，從雷根時期的星球大戰計畫開始，美國的導彈防禦體系建設時緊時鬆，總體來看「發揮一些心理威懾作用」，並且通過研製、部署的過程「製造一些政治影響」，比如促進了與部署國家更緊密的同盟關係。評論還稱，美國執意發展導彈防禦體系，目的是要打破確保相互摧毀的核時代基本規則，從而形成獨步天下的戰略優勢。

評論強調，裝載核彈頭的洲際彈道導彈幾乎不能使用，反之人類將遭遇毀滅性的核戰爭，因此戰略性的導彈防禦體係「也是不應有機會投入實戰的」；這樣一來，導彈攔截系統的準確性其實是第二位的，更重要、有日常價值的是其帶來的政治過程。

▼東風-41洲際彈道導彈。（圖／翻攝自環球網）

評論話鋒一轉表示，導彈和防禦體係是矛與盾的關係，攔截技術發展的同時「攻擊技術同樣會發展」，攻擊性導彈總是會比攔截系統更加靈活和出其不意，前者在每一輪競賽中取勝的可能性「都要大得多」。

不過評論也直言，華盛頓要這麼幹「世界上沒有力量能夠阻攔它」，退出中導條約並指責中國這些年來發展導彈技術，很大程度上「是為推出新的導彈防禦計劃做準備」，新的計畫等同宣示「美國又要引領導彈防禦體系的競賽」。

▼火箭軍「常規導彈第一旅」發射東風-16中程彈道導彈。（圖／翻攝自央廣軍事）

《環球時報》認為，美國不太可能取得絕對的安全，無論制定多龐大的預算「都買不來想要的人類社會前所未有的安全霸權」，永遠都會感到離想要的那個境界差一大步；各國的安全應當成為一個相互交織的體系，而不能是其他國家用犧牲自己的安全來構建美國獨一無二的特權。

《環球時報》總結表示，美國導彈防禦體係「是一個超級面子工程」，能給當政者帶來政治好處，也能拿到國際舞台嚇唬人，但既恐嚇不了俄中這樣的核大國，也對與朝鮮、伊朗的談判沒有實際意義，也許用來騙美國人「是它最管用的時候」。