巴基斯坦成功試射LY-80防空導彈　054A護衛艦列裝LY-80N

▲紅旗-16A。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

巴基斯坦日前在南部城市喀拉蚩附近舉行代號「Al Bayza-2019」的防空作戰演習，並且首次公開試射LY-80防空導彈。該型導彈是紅旗-16的出口型號，在中國被命名為HQ-16A。除此之外，巴基斯坦海軍還從中國引進054A護衛艦，艦上也將配備LY-80N導彈（LY-80的艦載型號）。

巴基斯坦於2015年斥資3.5億美元從中國引進大約6個營的LY-80，這批導彈包括垂直發射系統、多功能制導雷達、搜索雷達、後勤保障系統等，首批導彈已於2017年完成交付，現已成為巴國的主力防空系統。三軍公共關係處（ISPR）指稱，LY-80的引進強化了國防力量，已經實現全面、分層和綜合防空能力的概念。

▼紅旗-16。（圖／翻攝自中國軍網海外版）

有分析指出，巴基斯坦稱呼LY-80為遠程防空系統，而非一般所謂的中程防空系統，原因在於引進的可能是增程型導彈。相關資料顯示，LY-80標準型的射程大約40公里，屬於中程防空導彈；按照客戶需求開發的增程型射程為70公里，屬於遠程防空導彈。

分析還稱，LY-80的射程達到70公里，超越巴基斯坦現有的防空導彈，還能增加防禦縱深；該型導彈採用垂直發射系統，具備全向攻擊能力，這對缺乏戰略縱深的巴國至關重要。LY-80的搜索雷達範圍150公里，制導雷達範圍100公里，能夠同時跟蹤和鎖定多批目標，有助增強巴基斯坦的國土和野戰防空能力。