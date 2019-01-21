遼寧艦預計今晚出海試航　解放軍發布黃海海域航行警告

▲遼寧艦預計今（21日）晚出海試行。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中國遼寧海事局17日發布遼航警0015號公告，指出黃海北部相關區域有軍事任務，禁止駛入，時間自1月21日18時起至1月28日18時。這項公告意味解放軍首艘航母遼寧號將在今晚出海試航，結束「入塢級廠級維修」。我海軍前金江艦長呂禮詩也表示，這次解放軍航空母艦再次出海，並非是002型，而是「遼寧號」。

新浪軍事曾報導，外界先前發現中國001A型航母和遼寧號泊位已經悄悄互換，實際上2018年年底遼寧號航母就進行了發動機動車測試，再結合航行警告的相關區域和時間，可以推測此次應該是遼寧艦試航；另外，中國第一艘國產航母001A型航空母艦剛結束海試，正在進行維護修理，同時還有部分收尾工程要操作，應該不會立即出海。

▼遼寧海事局發布航行警告。（圖／翻攝自中國遼寧海事局官網）

呂禮詩說，美國國防情報局（DIA）15日發布的《中國軍力報告》證明他吸前強調繞台巡航對台灣的針對性；遼寧艦結束入塢維修、002海試也近尾聲，以解放軍現役的13艘052C/D導彈驅逐艦和28艘054A導彈護衛艦，支撐雙航母打擊群絕對不是問題，對台灣而言則是近在眼前的挑戰。

他也說，若兩艘航空母艦編成打擊群，同時或分別通過台灣海峽及東部海域，南下海南島三亞複習及成軍訓練，對台灣的威脅遠比部署S-400大得多。

國防部軍事發言人陳中吉曾強調，「對於解放軍相關的兵力部署，還有中華民國周邊海空域敵情的狀況，其實都是我們國軍長期以來關切，而且密切注意的對象，相關的動態我們也都有向外界報告、說明，國軍有能力掌握，而相關應處的作為，也在我們相關的規劃範圍內，確保國家安全。」